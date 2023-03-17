Konyaspor- Galatasaray maçının VAR’ı Serkan Tokat

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta maçında oynanacak olan Konyaspor-Galatasaray maçında Serkan Tokat VAR hakemi olarak görev alacak.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasının açılış mücadelesinin VAR hakemi açıklandı. Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını, Ali Saygın Ögel ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR’da ise Alper Çetin ve Ekrem Kan bulunacak.