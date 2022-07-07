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Konyaspor, Francisco Calvo’yu transfer etti

Konyaspor, Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 07.07.2022, 21:22
Konyaspor, Francisco Calvo’yu transfer etti

Konyaspor, Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Francisco Calvo’yu transfer ederek savunma hattını güçlendirdi. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Calvo kendisini 2+1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kosta Rika takımlarından Herediano alt yapısında yetişen Calvo, son olarak ABD Major Ligi takımlarından San Jose forması giydi. Calvo 2021-2022 sezonunda ABD Major Ligi’nde Chicago Fire takımıyla 17, San Jose takımıyla da 13 maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti.

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