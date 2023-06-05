Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde gerçekleşen idman, ısınma çalışmaları ile başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde taktik varyasyonları üzerinde duruldu. İdman, pas oyunu ile tamamlandı.

Karagümrük karşılaşmasında ilk 11’de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlılar, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.