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Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Süper Lig’in 2. haftasında Pazar günü Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yapılan antrenmanla sürdürdü.

Spor 20.08.2021, 16:55
Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Süper Lig’in 2. haftasında Pazar günü Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yapılan antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde gruplara ayrılan oyuncular, dönüşümlü olarak gol çalışması ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Musa Çağıran ve Farouk Miya katılmadı.

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