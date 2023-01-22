Konyaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yapılan taktik çalışma ve duran top organizasyonları ile antrenman sona erdi.

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadele yarın saat 20.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.