Konyaspor, Andreas Bouchalakis’i kiraladı

Konyaspor, Yunan futbolcu Andreas Bouchalakis’i sezonu sonuna kadar kiralık olarak Olympiakos ile anlaşmaya vardı.

Konyaspor ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos’un 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Andreas Bouchalakis’i sezon sonuna kadar kiraladı. Bouchalakis için Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı imza töreni düzenlendi. Kiralama bedeli olmadan kadroya dahil edilen Bouchalakis kendisini sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Merkez orta saha ve ön libero bölgesinde görev yapan Andreas Bouchalakis, bu sezon Olympiakos forması ile tüm kulvarlarda 14 resmi müsabakada forma giydi. Yunanistan Milli Takımı’nın çeşitli alt yaş gruplarında top koşturan Bouchalakis, Milli Takım’da ise 25 kez forma giydi.

Bouchalakis, Konyaspor’da 32 numaralı formayı giyecek.