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Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Süper Lig’in 4. haftasında iç sahada oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 02.09.2021, 15:08
Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Süper Lig’in 4. haftasında iç sahada oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra pas çalışması ve koşu çalışması ile devam etti. Oyuncular antrenmanı çift kale maç ile tamamladı. Çalışmalara ülke milli takımlarında bulunan oyuncular katılmadı.

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