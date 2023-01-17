Konyaspor, Aleksandar Stanojevic ile anlaştı

Konyaspor Sırp Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, İlhan Palut ile yollarını ayırmasının ardından 49 yaşındaki Sırp Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile anlaşmaya vardı. Aleksandar Stanojevic için Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı imza töreni gerçekleştirildi. Stanojevic kendisini 1,5 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kariyerinde daha önce DL Aerbin, BJ Guoan, Maccabi Haifa, BJ Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah FC ve BJ Renhe takımlarında görev yapan Stanojevic son olarak Partizan’da çalıştı. Sırp teknik adam 2009-2010 ve 2010-2011 yıllarında Partizan ile Sırbistan Ligi şampiyonluğu yaşarken, yine 2010-2011 sezonunda Sırbistan Lig Kupası’nı da kazanma başarısı göstermişti. Stanojevic’in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak.