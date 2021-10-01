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Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında yarın Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yapılan antrenmanla tamamladı.

Spor 01.10.2021, 14:47
Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında yarın Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yapılan antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Futbolcular, antrenmanı taktik çalışma ile sonlandırdı.

Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalacak.

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