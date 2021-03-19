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Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Süper Lig’in 31. haftasında Pazar günü iç sahada Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti.
Spor 19.03.2021, 16:44
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Konyaspor, Süper Lig’in 31. haftasında Pazar günü iç sahada Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti.Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Çalışma topla oyun ile devam etti. Antrenmanı taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.