Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ile başladı. Daha sonra futbolcular pas oyunu gerçekleştirdi. İdman çift kale maç ile tamamlandı. Dün oynanan Bodrumspor maçında ilk 11’de başlayan futbolcular ise salonda core çalışması yaptı.

Yeşil-beyazlılar, Alanyaspor maçı çalışmalarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.