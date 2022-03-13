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Konyaspor: "Ahmed Hassan ve Jose M’Poku geçirdikleri Akut Tonsillofarenjit enfeksiyonu nedeniyle Kayserispor maçı kadrosundan çıkarılmışlardır."
Konyaspor: "Ahmed Hassan ve Jose M’Poku geçirdikleri Akut Tonsillofarenjit enfeksiyonu nedeniyle Kayserispor maçı kadrosundan çıkarılmışlardır."
Konyaspor: "Ahmed Hassan ve Jose M’Poku geçirdikleri Akut Tonsillofarenjit enfeksiyonu nedeniyle Kayserispor maçı kadrosundan çıkarılmışlardır."
Spor 13.03.2022, 12:22
Konyaspor: "Ahmed Hassan ve Jose M’Poku geçirdikleri Akut Tonsillofarenjit enfeksiyonu nedeniyle Kayserispor maçı kadrosundan çıkarılmışlardır."