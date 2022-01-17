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Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında yarın Adana Demirspor ile iç sahada karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmayla tamamladı.
Spor 17.01.2022, 18:35
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında yarın Adana Demirspor ile iç sahada karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmayla tamamladı.
Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İdman daha sonra 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, antrenmanı taktik çalışma ile sonlandırdı.