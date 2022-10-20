Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Adana Demirspor ile oynacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle ile başladı. Daha sonra futbolcular, taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman, rondo oyun ile sona erdi.