banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Salih Özcan tercihini Türkiye’den yana kullandı!
Salih Özcan tercihini Türkiye’den yana kullandı!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?
Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?
Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!
Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!

Konyaspor, 100. yılını kutluyor

Konyaspor’da 100. yıl gala gecesi düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konyaspor’un zirve yarışında 2. sırada yer almasının göğüslerini kabarttığını belirtti. Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ise, Konyaspor’un herkesin gıpta ettiği, alkışladığı bir takım haline geldiğini ifade ederek, Şampiyonlar Ligi müziğini tüm Konya’ya dinletmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Spor 25.03.2022, 23:10
Konyaspor, 100. yılını kutluyor

Konyaspor’da 100. yıl gala gecesi düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konyaspor’un zirve yarışında 2. sırada yer almasının göğüslerini kabarttığını belirtti. Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ise, Konyaspor’un herkesin gıpta ettiği, alkışladığı bir takım haline geldiğini ifade ederek, Şampiyonlar Ligi müziğini tüm Konya’ya dinletmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Konyaspor Kulübü’nde 100. yıl etkinlikleri başladı. Kulüp, bu çerçevede gala gecesi gerçekleştirdi. Bir otelde düzenlenen gala gecesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim, camianın önde gelen isimleri, delegeler, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konyaspor’un bundan tam 100 yıl önce, genç bir beden eğitimi öğretmeninin fikriyle filizlenen bir spor hareketi olarak doğduğunu belirterek, “Aradan geçen yıllar içerisinde Konya Gençlerbirliği, Konya İdman Yurdu ve Konyaspor birleşerek tek bir yumruk haline geldi. Yeşil beyaz renkler, çift başlı kartal arması altında buluştu. Bugün milyonlarca insanın bağlandığı, yeşil-beyaz bir tutkuya dönüştü. Konyasporumuz bir asır boyunca birçok başarılara imza attı. Konya’mızı gururlandırdı. Taraftarımızın da dediği gibi, Anadolu’nun hükümdarı Konyaspor; ‘Bir milletin sporda gösterdiği azim onun istikbalini yükseltir’ anlayışına hep sıkı sıkıya bağlı kaldı. Ben Konya’mızın; bundan sonra da ülkemizin sportif başarılarına büyük katkılar sağlayacağına, her Konyalı gibi yürekten inanıyorum, sizlere güveniyorum” dedi.

Bakan Kurum: "Konyaspor’umuzun zirve yarışında 2. sırada yer alması göğsümüzü kabartıyor"

Konyaspor’un kuruluşunun 100 yıl öncesine dayansa da köklerinin kadim medeniyete kadar uzandığını, kaydeden Bakan Murat Kurum, “Konyaspor’umuz, Konya’mızın ortak paydasıdır, ortak değeridir. Konyaspor’umuz, fair play, adil oyun, saygılı futbol dendiğinde akla gelen ilk takımdır. Artık Türkiye Süper Ligi’nde; göğsünde çift başlı kartalı gururla taşıyan, başarıda istikrarı yakalayan, her sezon liderliğe oynayan bir Konyaspor vardır ve herkes bunu kabul etmiştir. Hayali olmayanların kanatları da olmaz. Hamdolsun Konyaspor’umuzun, Anadolu kartallarımızın hayali de rüyası da kanatları da vardır. Biz, takımımız bu yıl Süper Lig’de zirveyi zorlayacak, ilk 5’te yer alacak derken; Konyaspor’umuzun zirve yarışında 2. sırada yer alması gittiğimiz her yerde göğsümüzü kabartıyor. Bir Anadolu kulübü olarak Türkiye Kupasını kazanan, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Konyaspor’umuz, inşallah bu yıl da ülkemize Şampiyonlar Liginde yer almanın sevincini yaşatacaktır. Biz buna inanıyoruz. Çünkü bizim her koşulda, şartlar ne olursa olsun iyi günde kötü günde yeşil-beyazlı Konyaspor’umuzun yanında dimdik duran başkanımız Fatih Özgökçen var, yönetimimiz var, Teknik Direktörümüz İlhan Palut ve teknik heyetimiz var. Konyaspor’umuzun başarısı için her müsabakada, yağmurda çamurda, karda, boranda takımımıza tam destek veren muhteşem bir taraftarımız var, muhteşem bir takımımız var, futbolcu kardeşlerimiz var. Sizlere baktığımda şunu görüyorum; geleceğin şampiyon Konyaspor’u geliyor ve bunu da hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konyaspor’un başarısını tebrik ederek, “Futbolcu kardeşlerimizin, teknik ekibin yüksek derecedeki fedakarlığıyla beraber şehrin bu dayanışmasıyla birleşmesi başarıyı getiriyor. Ben bu başarının daim olmasını temenni ediyorum. Bu 100 yılın, başarıların inşallah nice yıllara, nice asırlara sağlıkla, sıhhatle artarak devamını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Altay: "Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ederim"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, bundan 100 yıl önce Süreyya Rıfat Ege öncülüğünde Konya Erkek Lisesinde temelleri atılan Konyaspor’un, o tarihten bugüne elde ettiği başarılarla Konya’nın gururu, Türkiye’nin seçkin kulüplerinden biri olduğunu ifade ederek, “Tarihindeki onlarca başarıya ilave olarak, daha önce Süper Kupa ve Türkiye Kupası’nı şehrimize armağan eden Konyaspor’umuz, halihazırda tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşıyor. Bu başarıda büyük emeği olan Fatih Özgökçen’e, yönetim kuruluna, futbolcularımıza ve tüm kulüp camiasına teşekkür ederim. Ben, bizim takımın bu başarılarını çok daha iyi bir seviyede sürdüreceğine ve önümüzdeki sezonda Avrupa sahalarında da Konya’mızı en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Fatih Özgökçen: "Konyaspor Kulübü 100. yılına yakışır bir şekilde de başarılar elde edecektir"

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ise, 100 yıllık çınar Konyaspor’a yakışan birlik ve beraberliğin bu salonda gerçekleşmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini anlatarak, “Tüm yönetim kurulu olarak bu tür birliktelikleri çok önemsiyoruz. Başarı için en önemli anahtarlardan birinin de birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek olduğunu da her zaman dile getiriyoruz. Konyaspor kulübü inşallah sportif faaliyetlerinde de 100. yılına yakışır bir şekilde de başarılar elde edecektir. Tabii ki futbol takımımız 31. hafta itibari ile tarihin en başarılı sezonunu yaşıyor. Herkesin gıpta ettiği, alkışladığı bir takım haline geldi. İnşallah kalan maçlarımızda da o mücadele azmimizi gösterdiğimiz takdirde hedefimize de ulaşıp Konya’da, stadımızda Şampiyonlar Ligi müziğini tüm Konya’ya dinletmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konyaspor’un 100. yıl marşının tanıtımı yapıldı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19