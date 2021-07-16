Konyaspor 100. yıl formalarını tanıttı

100. yılını kutlayacak olan Konyaspor, 2021-2022 sezonunda giyeceği formaları taraftarların beğenisine sundu.

Önümüzdeki sezon kuruluşunun 100. yılını kutlayacak olan Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da yeni sezon formaları tanıtıldı. Konyaspor’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan forma tanıtımı paylaşımında, “Sırtımızda dağ gibi Konya Gençlerbirliği, Konya İdmanyurdu var. Ne olursa olsun; pes etmemek, yılmamak, yıkılmamak kanımızda var” ifadelerine yer verildi. Tanıtımda Konyasporlu oyunculardan Ahmet Çalık, Amir Hadziahmetovic, Abdülkerim Bardalçı ve İbrahim Sehic yer aldı.