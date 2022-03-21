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Konya, 5. İslami Dayanışma Oyunlarına hazırlanıyor

Konya’da 9-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunlarının Denetim ve Koordinasyon Komitesi basın toplantısı gerçekleştirildi.

Spor 21.03.2022, 18:20
Konya, 5. İslami Dayanışma Oyunlarına hazırlanıyor

Konya’da 9-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunlarının Denetim ve Koordinasyon Komitesi basın toplantısı gerçekleştirildi.

İslami Dayanışma Oyunları ISSF Denetleme ve Koordinasyon Komitesi Toplantısı ve Kafile Başkanları Toplantısı 15-21 Mart tarihleri arasında Konya’da düzenlendi. 47 ülkeden 70 delegenin katıldığı toplantıda, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve Konya 2021 Genel Koordinatörü Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Asbaşkanı Hamad Kalkaba, ISSF Denetleme ve Koordinasyon Komitesi ve organizasyonda görev alan tüm direktörler yer aldı. Toplantıların ardından Halis Yunus Ersöz ve Hamad Kalkaba basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve Konya 2021 Genel Koordinatörü Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, dün oyunlar öncesi ilk kafile başkanlığı toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti. Rekor sayıda katılımla 47 ülkeden 70 delege ve online olarak 9 ülke temsilcisinin toplantıya iştirak ettiğini kaydeden Halis Yunus Ersöz, “İslami Dayanışma Spor Federasyonu’nun izleme sorumluluğunu yerine getiren Denetleme ve Koordinasyon Komitesi üyeleri bizlerle beraber oldu. Kafile başkanları 15 Mart tarihinden itibaren Konya’da İslami Dayanışma Oyunları organizasyonunda kullanılacak spor tesisleri, sağlık alanları ve konaklama alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. Dün yapılan toplantıda oyunların hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgilendirildiler, görüş ve önerilerini paylaştılar. Kendilerini Konya’mızda ağırlamaktan büyük onur duyduk. Umuyorum buradan güzel hatıralarla ve oyunların hazırlık çalışmalarına yönelik pozitif düşüncelerle ayrılacaklar” dedi.

"Hazırlıklarımızı bütün hızıyla sürdürmekteyiz"

Ülke olarak Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Ersöz, “Oyunların ev sahibi ülke anlaşması, 19 Aralık 2019 tarihinde Konya Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen görkemli bir törenle imzalanmıştı. Tüm dünyada büyük değişikliklere yol açan ve spor organizasyonlarının uygulanmasında da ciddi kısıtları beraberinde getiren Covid-19 salgınındaki azalmayla birlikte 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da oyunları en iyi şekilde düzenleyebilmek için hazırlıklarımızı bütün hızıyla sürdürmekteyiz. Malumunuz oyunların ana gayesi İslam coğrafyasında spor yoluyla dosdoğru dayanışmayı, kardeşliği, birlikteliği sağlamaya katkıda bulunmaktır. İslam dünyasında tarihsel kardeşlik bağlarının üzerine inşa ettiğimiz güçlü bir birliktelik var. Ama dünyanın içinde bulunduğu koşulları, krizlerin, savaşların, özellikle de İslam dünyasındaki karşılıklara dikkate aldığımızda, bu birlikteliği bugün daha fazla ihtiyacımız olmaktadır. Bizler el birliğiyle mevcut iş birliği ve dayanışmayı daha da artırmayı hatta bu kardeşliği, dayanışmayı ve barışı tüm dünyada büyütmeyi arzu ediyoruz. Ağustos ayında gerçekleştireceğimiz İslami Dayanışma Oyunları aslında bu yolda büyük aşamalar kat edebileceğimizi gösteren önemli bir fırsat ve organizasyon olarak karşımızda duruyor” şeklinde konuştu.

"Hedefimiz 56 İslam ülkesinin tamamının katılımını sağlamak"

Oyunların Türkiye ve İslam dünyasına yakışır bir şekilde düzenlenmesi için hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere Oyunlar Genel Koordinatörlüğü bünyesinde gerekli olan bütün dönemsel, idari ve teknik birimleri oluşturduklarını anlatan Ersöz, “Ulaşım, sağlık, güvenlik, spor organizasyonları, medya, iletişim ve dış ilişkiler çalışmalarını yürütmek için 14 koordinatörlük tesis ettik. Temel hedefimiz 5. İslami Dayanışma Oyunlarına 56 İslam ülkesinin tamamının katılımını sağlamak. Bu bağlamda oyunlara 56 İslam ülkesinden 3 bini aşkın sporcunun yaklaşık 2 bin teknik ve idari heyet temsilcisinin, ülke başkanlarının ve spor bakanlarının katılımını beklemekteyiz. Umarım bu hedefe hep beraber ulaşacağız. Oyunları 19 spor branşı, 1 geleneksel gösteri branşı, 4 paralimpik spor branşı olmak üzere toplam 24 spor branşında düzenleyeceğiz. Bu branşlar; atletizm, atıcılık, 3x3 basketbol, bisiklet, bocce, jimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kickboks, masa tenisi, okçuluk, tekvando, voleybol ve yüzme spor branşlarından oluşmakta. Yine geleneksel gösteri branşı olarak da geleneksel Türk okçuluğu branşı oyunlar çerçevesinde tertip edilecek. Paralimpik branşlar ise atletizm, okçuluk, yüzme ve masa tenisidir” ifadelerini kullandı.

ISSF Asbaşkanı Hamad Kalkaba da, ISSF adına görevlerinin komite olarak bu oyunların organizasyonuna destek olmak, yapılan adımları da izlemek ve koordinasyon görevini yerine getirmek olduğunu ifade ederek, “Bu anlamda burada gördüklerimizden dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Konya’daki tüm görevlerimizde ve seyahatlerimizde bizleri en iyi şekilde misafir ettiler. Hep birlikte oyunların gerçekleştirileceği spor tesislerini ve konaklama alanlarını gezdik ve gördük ki İslam Topluluğu atletlerinin, sporcularının çok keyifle vakit geçirecekleri ve her imkanı da rahatlıkla kavuşabilecekleri bir organizasyon mevcut” şeklinde konuştu.

Oyunların kendileri için en önemli etkinlik ve ellerindeki en güçlü enstrüman olduğunu ifade eden Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Asbaşkanı Hamad Kalkaba da, “Bu oyunlar vesilesiyle hem Konya’yı, hem de dinimizi, dinimizin değerlerini en iyi şekilde dünyaya tanıtmak bizim elimizde. İslam dini adına hepinizin bildiği gibi yapılan birçok terörizm veya şiddet içerikli eylemler de söz konusu. Aslında İslam dininin bunlardan ne kadar uzak olduğunu, barış ve kardeşlik dini olduğunu iletmek hepimizin görevi ve bu görevi yerine getirmek için de elimizdeki en güçlü araçlarında bir tanesi de 5. İslami Dayanışma Oyunları olacak. TV, basın, sosyal medya, tüm mecralarda sizlerin de gayretleri ve destekleriyle uluslararası toplumu bu alanda ikna etmeli ve hem Türkiye hem de ev sahibi Konya adına en iyi imajı, en olumlu imajı sergilemeliyiz” diye konuştu.

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