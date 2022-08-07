Konya, 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti ilan edildi

5. İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Konya, İslam Ülkeleri Spor Başkenti İş Birliği Protokolü çerçevesinde 2022 İslam Ülkeleri Başkenti oldu.

Konya, 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi gerçekleştirilen İslam Ülkeleri Spor Başkenti İş Birliği Protokolü ile 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti oldu. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla 9-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapacak Konya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve çeşitli İslam ülkesinden devlet başkanlarının katılımıyla 9 Ağustos Salı günü organizasyonun resmi açılışını yapmaya hazırlanıyor. Oyunlar öncesi İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Saud, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katılımıyla Konya 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti İşbirliği Protokolü imzalandı.

“2022 ve 2023 Konya adına sporla dolu bir yıl olacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtirken, hayata geçirdikleri spor yatırımlarının sonuçlarını almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Altay, “İnşallah 2022 ve 2023 yılı Konya’mız adına sporla dolu bir yıl olarak tarihteki yerini alacak. Konya’nın 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkentliği şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Her zaman destekleriyle yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ayrıca Konya, geçtiğimiz aylarda Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından “2023 Dünya Spor Başkenti” olarak ilan edilmişti.