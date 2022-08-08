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Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nda masa tenisi tek kadınlar finalinde milli sporcu Özge Yılmaz, İranlı rakibi Neda Shahshavari’yi 4-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nda masa tenisi tek kadınlar finalinde milli sporcu Özge Yılmaz, İranlı rakibi Neda Shahshavari’yi 4-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Spor 08.08.2022, 19:26
Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nda masa tenisi tek kadınlar finalinde milli sporcu Özge Yılmaz, İranlı rakibi Neda Shahshavari’yi 4-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.