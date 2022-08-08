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Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nda Alperen Karahan, atletizm erkekler gülle atma finalinde 20.46m’lik atışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nda Alperen Karahan, atletizm erkekler gülle atma finalinde 20.46m’lik atışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Spor 08.08.2022, 20:07
Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nda Alperen Karahan, atletizm erkekler gülle atma finalinde 20.46m’lik atışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nda Alperen Karahan, atletizm erkekler gülle atma finalinde 20.46m’lik atışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

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