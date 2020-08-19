Konvoylu lig atlama sevinci
MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE 1957 YILINDA KURULAN ERDEMLİ BELEDİYESPOR TARİHİNDE 3. KEZ BÖLGESEL AMATÖR LİGE (BAL) ÇIKMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI. KULÜP SPORCULARI VE TARAFTARLAR ARAÇ KONVOYU OLUŞTURUP ŞEHİR TURU ATTI.
Mersin’in Erdemli ilçesinde 1957 yılında kurulan Erdemli Belediyespor tarihinde 3. kez Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Kulüp sporcuları ve taraftarlar araç konvoyu oluşturup şehir turu attı.
Kulüp sporcuları ve taraftarlar araç konvoyu oluşturup şehir turu attı. Tarım kenti olması dolayısıyla konvoya onlarca traktör de eşlik etti.
Erdemli Belediyesi Spor Müdürü Kamil Boran, "Çok mutluyuz, ilçemizi bölgesel ligde temsil edeceğiz. Sene başında şampiyon olmak için yola çıktık. Çok zorlu bir sezon geçirdik. Ama nihayetinde pandemiden sonra maçlar iptal oldu. Daha sonra play-off’larda lider olduğumuz için federasyonun aldığı karar ile Bölgesel Amatör Lig’e çıktık. İnşallah en iyi şekilde ilçemizi temsil edip, önümüzdeki sezon 3. lige çıkarak Erdemli’ye bir ilke daha yaşatmak istiyoruz" dedi.
Kulüp yöneticisi Hüsnü Çevik de, "Bir yıllık çalışmamız sonucunda isteğimiz olan BAL’a çıktık. Hedefimiz 3. lig. Azim ve kararlılıkla 3. lige çıkmak istiyoruz" diye konuştu.
Kulüp sporcularını, antrenör ve yöneticileri kutlayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise, "Bu sene amacımız Erdemli Belediyespor’u 3. lige taşımak olacak. Bunu mutlaka başaracağız. Bu kentin tarihinde birçok ilklere imza attık. İnşallah futbol anlamında da, BAL’a daha önce de çıkarak bir ilki başarmıştık, takımımızı 3. lige taşıyarak bir ilki daha yaşatacağız" şeklinde konuştu.
Başkan Tollu, sporcular ve yöneticilerden gelecek sezon 3. lige çıkma sözü de aldı.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:12
|Öğle
|13:13
|İkindi
|16:59
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25