Son Dakika
Kone ve Gradel ligdeki ilk golünü attı
SİVASSPOR’UN DENEYİMLİ OYUNCUSU AROUNA KONE VE YENİ TRANSFER MAX GRADEL, BB ERZURUMSPOR MAÇINDA ATTIKLARI GOLLERLE BU SEZONUN İLK KEZ RAKİP FİLELERİ HAVALANDIRDI.
Spor 20.09.2020, 16:47
2
DG Sivasspor’un deneyimli oyuncusu Arouna Kone ve yeni transfer Max Gradel, BB Erzurumspor maçında attıkları gollerle bu sezonun ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Süper Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Sivasspor’da Kone ve Gradel rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 75. dakikasında Yasin Öztekin’in yerine oyuna giren deneyimli oyuncu Kone, 82. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.
Maça ilk 11’de başlayan yeni transfer Max Gradel ise siftah yaptı. Maçın 86. dakikasında topu ağlara gönderen Gradel ilk golünü Erzurumspor’a atarak büyük sevinç yaşadı.
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Eylül 2020
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:43
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|2
|6
|2. Göztepe
|2
|4
|3. Beşiktaş
|2
|4
|4. Antalyaspor
|2
|4
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Kasımpaşa
|2
|3
|7. Galatasaray
|1
|3
|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Trabzonspor
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Malatyaspor
|2
|1
|17. Denizlispor
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|2
|0
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Gaziantep FK
|1
|0
|21. Başakşehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Boluspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Crystal Palace
|2
|6
|4. Leicester City
|1
|3
|5. Tottenham
|2
|3
|6. Chelsea
|1
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Liverpool
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Burnley
|0
|0
|14. Man City
|0
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|4
|2. Celta de Vigo
|2
|4
|3. Granada
|1
|3
|4. Valencia
|2
|3
|5. Osasuna
|2
|3
|6. Getafe
|1
|3
|7. Real Betis
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|1
|1
|10. Real Valladolid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Atletico Madrid
|0
|0
|14. Barcelona
|0
|0
|15. Elche
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Deportivo Alaves
|1
|0
|19. Levante
|1
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0