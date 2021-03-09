Kolombiya medyası onu konuşuyor!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maça Radamel Falcao damga vurdu. Kolombiya basını da son dakika olarak duyurduğu Falcao haberinde ilginç ifadelere yer verdi.

Falcao ayrıca teknik direktör Fatih Terim'e de Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'e kaptırdığı formayı geri almak için mücadele edeceğini gösterdi.

Biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atarak Sarı-Kırmızılılar'a 1 puanı kazandıran Kolombiyalı yıldız eski günlerine dönüş sinyalleri verdi.

"TÜRKİYE'DEN GÜZEL HABER GELDİ"

Radamel Falcao'nun uzun bir aradan sonra gol atması Kolombiya basınında da geniş yer buldu.

Marca'nın Kolombiya sayfası, Falcao için hazırladığı haberde "Türkiye'den Falcao'nun geri döndüğü ve 2 gol attığı şeklinde güzel haber geldi. Falcao son golünü 12 Eylül'de Gaziantep FK'ya karşı kaydetmişti.

"GOLLERİNİ KENDİSİNİ EMEKLİ ETMEK İSTEYENLERE HEDİYE ETTİ"

Kolombiya Milli Takımı'nın gol kralı, birçok sakatlıkla mücadele ettikten sonra attığı golleri kendisini emekliliğin eşiğine getirenlere hediye etti" ifadelerine yer verdi.

"ZOR ANLARIMDA BENİ HEP DESTEKLEDİLER"

Maç sonrası açıklamalarına da yer verilen haberde Falcao'nun "Uzun bir aradan sonra sahaya dönmem çok güzel bir duygu. Öncelikle Fatih Terim hocam, yardımcıları ve tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor anlarımda beni hep desteklediler. Bugün sahalara döndüm. Tanrı'ya şükür, çok iyi döndüğümü düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Maçta kendimi rahat hissettim. Tek yapmam gereken takım arkadaşlarımı en iyi seviyede desteklemek ve onlarla birlikte olmak. Şimdi sırad Kayserispor maçı var" şeklindeki ifadeleri de yer aldı.

"KAYSERİ MAÇI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Haberde son olarak Radamel Falcao'nun attığı 2 golün takımına Galatasaray'a yetmediği ve lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde oldukları belirtilerek, Sarı-Kırmızılılar'ın Kayserispor ile hayati önem taşıyan bir maça çıkacağı vurgulandı.

Kaynak: sabah.com.tr