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Kocaelispor’un yeni transferi Rasheed Akanbi: “Müslüman olduğum için kolay adapte oldum”

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün öğle saatlerinde gerçekleşen yeni transfer Rasheed Akanbi de açıklamalarda bulundu. Akanbi, Müslüman olduğu için adaptasyon sürecini hızlı atlattığını söyledi.

Spor 03.01.2022, 16:35
Kocaelispor’un yeni transferi Rasheed Akanbi: “Müslüman olduğum için kolay adapte oldum”

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün öğle saatlerinde gerçekleşen yeni transfer Rasheed Akanbi de açıklamalarda bulundu. Akanbi, Müslüman olduğu için adaptasyon sürecini hızlı atlattığını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Ümraniyespor deplasmanına çıkacak olan Kocaelispor, çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılarda antrenmana yeni transfer Rasheed Akanbi de katıldı. Yeni evlendiği için izinli olan Cisse ve tedavisinden dolayı izinli olan Dino’nun yanı sıra ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Mevlüt Erdinç ve Dilaver Güçlü idmanda yer almadı.

“Kocaelispor gibi bir kulübe katıldığım için Allah’a şükrediyorum”

Antrenman bitiminde açıklamalarda bulunan Nijeryalı yeni transfer Rasheed Akanbi, Kocaelispor gibi bir kulübe katıldığı için Allah’a şükrettiğini söyledi. Akanbi, “Allah’a şükretmek istiyorum. Böyle güzel bir şehre, böyle güzel bir takıma geldiğim için ’Elhamdüllillah’ diyorum. Bir an önce takıma katılıp elimden gelenin en iyisini yapmak, Süper Lig hedefi doğrultusunda, takıma katkı sağlamak istiyorum” dedi.

“Müslüman olduğum için adaptasyon sürecini çabuk geçtim”

Müslüman olduğu için Türkiye’de adaptasyon sorunu yaşamadığının altını çizen Rasheed, Kocaelispor’da da takım arkadaşlarıyla çabuk kaynaştığını dile getirdi. Rasheed Akanbi, “Adaptasyon sürecimi aştım. Bir süredir Türkiye’deyim ve Müslümanım. Müslüman olduğum için ve siz de Müslüman olduğunuz için buraya adaptasyon sürecini çabuk geçtim. Nijerya benim evim, Türkiye de evim sayılır. Sıcakkanlı insanlarsınız. Uyum süreci iyi gidiyor. Takım arkadaşlarımla zaten iyi anlaşıyoruz. Bireysel değil takım olarak, kolektif olarak iyi olmamız lazım. Birbirimize katkı sağlamamız ve elimizden geleni yapmamız lazım. Çünkü futbolda zafer kazanıldığı zaman sadece futbolcuların değildir, başkanındır, hocanındır, şehrindir. Yani, bütün takımındır” şeklinde konuştu.

“Hep takım için oynamaya çalıştım, Allah da bana yardım etti”

İki sene öncesine kadar amatör liglerde oynayan Rasheed, bugün geldiği süreçle ilgili çok çalıştığı için Allah’ın kendisine yardım ettiğini belirtti. Akanbi, “Bunun en büyük sebebi Allah’tır. Ben günde 5 defa namaz kılar ve gece de dua ederim. Dinine bütün bir insanım ama çalışmayı da çok severim. Eğer takım için çalışırsanız Allah da size yardım ediyor gerçekten. Ben her zaman oynadığım takımlarda takım için oynamaya çalıştım. O yüzden Allah da bana yardım etti” ifadelerini kullandı.

“Onlara söz veriyorum Süper Lig’e çıkarız”

Son olarak taraftarlara mesaj veren Nijeryalı futbolcu, taraftar destek verdiği sürece her şeyin en iyi şekilde neticeleneceğini vurguladı. Rasheed Akanbi, “Öncelikle bizi desteklemelerini istiyoruz. Onlar bizi desteklediği sürece, biz futbolcular kafa olarak yüzde yüz elimizden geleni yaparız. Yüzde yüz buraya odaklanabiliriz. Onlar bizi desteklediği zaman burada hocalar, başkan, herkes rahat olur. Ben de onlara söz veriyorum Süper Lig’e çıkarız o zaman” diye konuştu.

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