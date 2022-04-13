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Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Fırat Gül ilk antrenmanına çıktı

Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Fırat Gül, ilk antrenmanına çıktı. İdman öncesi takımla tanışıp toplantı yapan Gül, “Oyuncularımız davaya inanmış” dedi.

Spor 13.04.2022, 18:03
Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Fırat Gül ilk antrenmanına çıktı

Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Fırat Gül, ilk antrenmanına çıktı. İdman öncesi takımla tanışıp toplantı yapan Gül, “Oyuncularımız davaya inanmış” dedi.

Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Fırat Gül, ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı. Genç teknik adam, idman öncesinde takımla toplantı yaptı. Antrenmanın başlangıcından önce basın mensuplarıyla tanışan Gül, önemli açıklamalarda bulundu.

“Tek gerçek, Kocaelispor’un ligi istediği yerde bitirmesi”

Kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendiren Fırat Gül, “Takımın içinde bulunduğu durum malum. Bu saatten sonra yönetimimiz, futbolcu arkadaşlarımız ve taraftarımızla beraber tek derdimiz var; Kocaelispor, bulunduğu durumdan nasıl çıkar? Ligi istediği gibi bir finalle nasıl bitirir? Bunu yapabilecek oyuncu kadromuz, kalitemiz ve oyun planımız da var. Coşkumuz ve heyecanımız da var. İnşallah bundan sonraki maçları nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayarak istediğimiz skorları alarak tamamlayacağız. Bu saatten sonra rakiplerin çok fazla önemi yok. İç saha veya dış sahanın da önemi yok bizim için. Tek bir gerçek var, o da Kocaelispor’un sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitirmesi” şeklinde konuştu.

“Oyuncularımız davaya inanmış”

Oyuncuların motivasyonuna değinen Gül, “Futbolcuların şu an inanmışlık seviyesi yüksek, enerjileri yüksek. Tabii bu tarz değişikliklerde reaksiyon alırsınız, bu gayet normal. Fakat ben onun ötesinde bir şey gördüm. Oyuncularımız davaya inanmış durumda. İnşallah sezon sonunda da isteklerimizi karşılayacaklar” dedi.

“Nasip bugüneymiş”

Kocaelispor’a geliş sürecini değerlendiren Fırat Gül, “Başkanımızla görüştüğümüzde tabii ki bazı konular üzerine konuştuk. Fikir alışverişi yaptık. Fikirlerimiz örtüştü. Zaten daha önce de görüşmüştük. Nasip bugüneymiş. Başkanımız büyük sorumlulukları alarak burada bazı işleri yapıyor. Onun da farkındayım. İnşallah biz de onun bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız ve inşallah ekibimle beraber, futbolcu kardeşlerimle beraber ligi istediğimiz yerde bitireceğiz. Bu sezon bizim kısa vadedeki hedefimiz bu” ifadelerini kullandı.

“Aynı dilden cevap vermemiz lazım”

Sıradaki maç olan Bandırma mücadelesine dair de açıklama yapan Gül, “Bandırma zor bir rakip, ne yaptığını bilen bir rakip. Yukarıda olmaları tesadüf değil. Sezon başından beri aynı istek, arzu ve oyun planıyla oynayan bir takım. Enerjisi çok yüksek bir takım. Aynı dilden cevap vermemiz lazım. İnşallah da istediğimiz skoru alacak oyunu oynayacağız o maçta” diye konuştu.

“Çok dar bir takvimin içindeyiz”

Fazla zamanları olmadığı için bir an önce sonuç almaları gerektiğinin altını çizen Fırat Gül, “İlk etapta iki formasyon deneyeceğiz. Tabii formasyonlar değişebilir ama bizim ekip olarak oyuna bir bakış açımız var. Bu oyuna bakış açısını mümkün olduğu kadar takıma geçirmeye çalışacağız. Çok dar bir takvimin içindeyiz. Bu süreçte de zamanımız olmadığı için vaktimizi verimli kullanmaya çalışıyoruz. Buraları en iyi şekilde geçerek mümkün olduğu kadar bize sonuç veren oyun planını uygulamaya çalışacağız. Şimdi içinde bulunduğumuz ortam benim daha önce tecrübe ettiğim ortamlardan diyebilirim. Çünkü hem İstanbulspor hem de Boluspor’a da benzer durumlarda gitmiştim ve sezon sonunu alnımızın akıyla getirdik. Burada da benzer bir durum var ama tabii böyle atmosferler, böyle gerginlikler, oyuncuları psikolojik olarak aşağı çekebilir. O yüzden bizim öncelikle işin bu tarafını halletmemiz lazım. Arkasından oyun planımız oturtup oyuncuları da maçlara doğru hazırlayarak sonuca gideceğimizi düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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