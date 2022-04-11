Kocaelisporlu taraftarlardan büyük tepki

Bursaspor deplasmanından mağlubiyetle dönerek, düşme potasına bir adım daha yaklaşan Kocaelispor’da taraftarlar tesislerin önünde toplanarak takımlarına tepki gösterdi.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Bursaspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan Kocaelispor’da, taraftarlar takımlarını protesto etti. Körfez Brunga Tesisleri’nin önünde toplanan taraftarlar, takım otobüsünün gelmesi ile yönetimi istifaya çağırırken, futbolculara da tepkilerini dile getirdi. Polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemleri aldı.

“Bursaspor taraftarına yenildiler”

Taraftarın üzüntüsünün normal olduğunu ve kalan maçlarda taraftara çok iş düştüğünü belirten Hodrimeydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo, “Öncelikle camiamıza büyük geçmiş olsun. Marmara derbisini kaybettik. Burada üzüldüğümüz nokta da futbolcu kardeşlerimizin kendilerini sahaya verememeleri oldu. Bursaspor taraftarına yenildiler. Buradan Semih Karadeniz kardeşimize sesleniyorum; bu kadar amatörce, bölgesel amatörde bile yapılmayacak hatayı yapıp, seyircinin üstüne su atmak nedir? Bunu nerede görmüş? Neden takım arkadaşlarına sırtını döndü? Neden Kocaelispor taraftarına sırtını döndü? Ben bunu anlamış değilim. Önümüzde 7 maç var, bu da 21 puan yapar. Biz de kenetlenip, birlik olup inanarak bu 7 maçta biraz puan alıp bu ligde kalmayı başarabiliriz. Her şey artık biz taraftara düşüyor. Buraya kadar Kocaeli halkı, Kocaeli taraftarı tırnaklarıyla getirdi bu takımı. İnşallah bundan sonra içeride kalan maçlarımızı da taraftarımızla alıp bu ligde kalacağız” ifadelerini kullandı.

“Formanın hakkını, aldığınız paraların hakkını verin”

Taraftarın tepkisinin haklı olduğunu söyleyen Bozo, “Asgari ücret alan adam maça geliyor. Bırakmıyor sevdasının peşini. Belki ne zorluklarla, gırtlağından kısarak, ne mücadeleler vererek o maça geliyor. Fakat emeğinin karşılığını göremiyor. Futbolcu kardeşlerimize bakıyoruz her şeyleri var. Arabaları son model, cepleri para dolu. Bu ekonomik şartlarda bunları göz önüne getirmelerini istiyoruz. Kardeşim ayıptır, günahtır! Biraz formanın hakkını, aldığınız paraların hakkını verin. Bu saatte bu insanların kimisi çoluğunu çocuğunu, anasını, babasını, hastasını bırakıp geliyor. Yazık günahtır bu taraftara. Taraftar da haklıdır” dedi.