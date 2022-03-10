banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!
Petrol fiyatları düştü!
Petrol fiyatları düştü!
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
Kar yağışı ne kadar sürecek? İşte yurtta hava durumu
Kar yağışı ne kadar sürecek? İşte yurtta hava durumu

Kocaelispor’da hedef 10 maçta galibiyet

Kocaelispor Başkan Engin Koyun açıklamalarda bulundu. Kalan 10 maçın tamamında parolalarının galibiyet olduğunu söyleyen Koyun, "Bundan sonra Kocaelispor asla ama asla kaybetmeyecek" dedi.

Spor 10.03.2022, 10:01
Kocaelispor’da hedef 10 maçta galibiyet

Kocaelispor Başkan Engin Koyun açıklamalarda bulundu. Kalan 10 maçın tamamında parolalarının galibiyet olduğunu söyleyen Koyun, "Bundan sonra Kocaelispor asla ama asla kaybetmeyecek" dedi.

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, zorlu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımına inandığını ve güvendiğini belirten Koyun, kolej havası yakaladıklarını söyledi. Kalan maçların tamamını kazanmak için çıkacaklarını ifade eden Başkan Koyun, "Bundan sonra Kocaelispor asla ve asla kaybetmeyecek" diye konuştu.

"Taraftarımız bizi özlemişti"

Sahalarında kazandıkları Keçiörengücü maçıyla ilgili konuşan Engin Koyun, "Taraftarımız bizi özlemişti. Takıma yeni katılan futbolcu kardeşlerimiz, yeni bir teknik heyet, yeni bir takım olma heyecanı vardı. Taraftarımız da bunu 90 dakika sahaya yansıttı. Taraftarın da desteğinin skora etkisi olduğuna inanıyorum. O gün, mutlu bir gün yaşadık" dedi.

"Kocaelispor asla ama asla kaybetmeyecek"

Takımın iyi hava yakaladığını dile getiren Koyun, kalan maçların hepsine galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi. Koyun, "Kocaelisporumuzun hedefleri bellidir. Kalan 10 maçımızın 10’una da galibiyet parolasıyla çıkacağız. Teknik heyetimize, futbol takımımıza inanıyorum ve güveniyorum. Bundan sonra Kocaelispor asla ve asla kaybetmeyecek. Takım, kolej havasında. Özellikle Keçiören maçından sonra şehirde müthiş bir kenetlenme var. Ben inanıyor ve ümit ediyorum ki Gençlerbirliği maçıyla birlikte bir seri başlayacak. Son hafta, arzu ettiğimiz yerde ligi tamamlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımıza hiç yakışmıyor"

Taraftarlara da çağrıda bulunan Başkan Koyun, tribünde koltuk kırmanın kendilerini zarara uğrattığının altını çizerek, "Taraftarımız tribünde bizi desteklerken sağduyulu olup, kendilerine ait bir emanet olduğunu bilmeleri lazım. Kendi malı olduğunu bilmeleri lazım. Evdeki koltuğunu nasıl sahipleniyorsa, kırmıyorsa stattaki koltuk da aslında ona aittir. Onun bilinciyle ne olursa olsun sevinç sonucunda koltukların kırılmaması lazım. Bu durum bizim taraftarımıza hiç yakışmıyor. Böyle sevinç olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar bitsin artık. Biz bunu anlatmaktan inanın ki yorulduk. Taraftarımızın geneli de bu durumdan rahatsız. O andaki sevincin ve heyecanın yansıması olsa da ben asla bunu kabul etmiyorum. Nitekim kulüpten çıkıyor paralar. Spor müdürlüğü bize fatura yolluyor. Bunların Kocaelispor tribünlerinde asla ve asla yaşanmaması gerektiğini buradan sizlerin aracılığıyla paylaşma gereği hissediyorum. Bizim taraftarımıza yakışan, 90 dakika boyunca takımını sahiplenmek ve desteklemektir. 350 bin civarı bir faturadan bilgim var. Tribüne gelen taraftardan da asla böyle bir para kazanmıyoruz. O kadar gelirimiz yok zaten" değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar (0)
kısa sürelü kar yağışı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18