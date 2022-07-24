banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Biden’ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Biden’ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Tropikal meyve ihracatında 2022 hedefi 20 milyon dolar
Tropikal meyve ihracatında 2022 hedefi 20 milyon dolar
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi

Kocaelispor’da gençlerin akıbeti ikinci etap kampında belli olacak

Kocaelispor, yarın ikinci etap kamp çalışması için Ankara Kızılcahamam’a gidecek. Perşembe günü yapılacak olan hazırlık maçında genç oyuncuların akıbeti belli olacak.

Spor 24.07.2022, 21:08
Kocaelispor’da gençlerin akıbeti ikinci etap kampında belli olacak

Kocaelispor, yarın ikinci etap kamp çalışması için Ankara Kızılcahamam’a gidecek. Perşembe günü yapılacak olan hazırlık maçında genç oyuncuların akıbeti belli olacak.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, sezon başı 2. etap kamp çalışmaları için yarın Kızılcahamam’a gidiyor. Körfez ekibi, sabah 10.30’da kara yolu ile hareket edecek. Yeşil-siyahlıların kamp kadrosunda 23 futbolcu olduğu açıklandı. Çarşamba günü de alt yapıdan 16 oyuncu kampa katılacak. Perşembe günü ise 2. Lig’den bir takımla yapılacak olan maçta genç futbolcular denenecek. Maç sonrası genç oyuncuların akıbetine teknik direktör Fırat Gül karar verecek.

Yorumlar (0)
28°
açık