Kocaelispor’da Aydın Karabulut’un sözleşmesi feshedildi

Transfer çalışmalarını sürdüren 2. Lig ekibi Kocaelispor’da, sezon başında gelerek 4 maça çıkan Aydın Karabulut’un sözleşmesi feshedildi.

Transfer sürecinde hareketli günler geçiren 2. Lig ekibi Kocaelispor’da bir ayrılık daha yaşandı. Yeşil-siyahlı takımda sezon başında transfer edilerek sadece 4 maçta görev alan Aydın Karabulut’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.