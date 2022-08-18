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Kocaelispor’da 2 ayrılık

Kocaelispor, Berat Kartal ve Denizalp Özdemir’i kiraya gönderdiğini duyurdu.

Spor 18.08.2022, 12:28
Kocaelispor’da 2 ayrılık

Kocaelispor, Berat Kartal ve Denizalp Özdemir’i kiraya gönderdiğini duyurdu.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, kadrosunda bulunan 2 genç futbolcusunu kiralık olarak gittiğini açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Berat Kartal’ın 1 yıllığına Gümüşhanespor’a, Denizalp Özdemir’in ise 1 yıllığına Belediye Derincespor’a kiralandığı duyuruldu.

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