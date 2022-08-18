Kocaelispor’da 2 ayrılık

Kocaelispor, Berat Kartal ve Denizalp Özdemir’i kiraya gönderdiğini duyurdu.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, kadrosunda bulunan 2 genç futbolcusunu kiralık olarak gittiğini açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Berat Kartal’ın 1 yıllığına Gümüşhanespor’a, Denizalp Özdemir’in ise 1 yıllığına Belediye Derincespor’a kiralandığı duyuruldu.