TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Kocaelispor-Uşakspor maçının ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

TFF 2. Lig’de Kocaelispor’un Uşakspor’u 3-0 yendiği maçın ardından teknik direktörler müsabakayı değerlendirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Hayat da bir şekilde devam ediyor. Bu felaketi sadece biz yaşamadık, bütün ülke yaşadı. Bizden ağır şekilde yaşayan şehirler var. Takımlar liglerden çekildi. Lig ve futbol yeniden başladı. Bu süreç bizim için zor geçti. Önemli olan tekrar yolumuza devam edebilmekti. Futbolcularımız iyi mücadele gösterdi. Taktik disiplinden bir saniye bile uzaklaşmadan oynadılar. Başından sonuna kadar hafta içi planladığımız gibi oyunu devam ettirdiler" dedi.

Fırat Gül: "En önemlisi futbolcunun isteği"

Futbolcuların performanslarına dair yorumlarda bulunan Gül, "Rakibin 3-4-3 oynadığını biliyorduk. Onları kapatmak için ona göre oyun planıyla sahaya çıktık. 3 stoperle çıkmadık. 1 orta sahayla çıktık. Oyun içinde ihtiyacımız olursa 4’lü savunma veya 3’lü orta sahaya dönebilecek kadroyla çıktık. Taktik, teknik, strateji, çalışmak önemli. Futbolcunun coşkusu, heyecanı, kazanma isteği hepsinin önüne geçiyor. Bunlar olmak çalıştığınız taktik sistemler hiçbir işe yaramaz. Tüm futbolcularımı da tebrik ediyorum. Daha önceki maçlarda zaman zaman alana, zaman zaman topa baskıyla oynadık. Bu maçta baskı uyguladık. Bunun için rakiple bire bir örtüşmemiz gerekiyordu. Arkada bire bir kalıp risk aldık ama ön tarafta hataya sürüklemek için tercih ettik. Oyuncularımız da iyi uyguladılar. Bu maçın özelindeydi. İlerde yine ihtiyaç duyarsak yine bu taktikte uygulayabiliriz" diye konuştu.

"Bugün biraz bonkör davranmış olabiliriz"

Çok pozisyona girmelerinin önemli olduğunu fakat bitirme konusunda daha iyi olabileceklerine değinen Fırat Gül, "Duran toplarda birkaç pozisyonu kesmekte zorluk yaşadık. Alan savunması yaptığımız için koşacak mesafeyi vermememiz lazım. Devre arasında bunu konuştuk. İkinci yarıda da benzer bir pozisyon oldu. Toparladık. Bir duran top yeri gelince şampiyonluğa etki ediyor. Bunun farkındayız. Futbola bakış açımda en önemli nokta pozisyon oluşturabilmek. Oraya fazlasıyla girdik. Daha farklı sonuç olabilirdi. Herkes skor üretmek istiyor Biraz onun heyecanıyla son vuruşlarda bonkör davranmış olabiliriz. Lige deprem nedeniyle ara verilmişti. Bu arayı verimli geçirdik. Futbolcularımız olumsuz etkilenmeye rağmen antrenmanları yoğun arzuyla gerçekleştirdi. Bu süreçte bende tesiste kaldım. Süreci sağlıklı geçirdik. Meyvesini de bu maçtan itibaren görmeye devam edeceğiz. Kocaelispor’un tek gerçeği var; şampiyonluk. Şampiyon olmak için maç kazanmalıyız. Gençler de oynayacak ama şu an konumuz değil" ifadelerini kullandı.

Ceyhun Müderrisoğlu: "Çalıştığımız yerden gol yedik"

Uşakspor Teknik Direktörü Ceyhun Müderrisoğlu ise, "Büyük bir afet yaşadık. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun. Güçlü bir rakiple karşılaştık. Kocaelispor’un güçlü yanlarını biliyorduk. Analiz ettiğimiz, çalıştığımız noktalardan golü yedik. İlk yarı iki tane basit gol yedik. Kocaelispor topa daha hakimdi. İlk yarıda ilk 15 dakika çok önemliydi. Kocaelispor içeride oynadığı maçlarda, seyircisini de arkasına alarak önde basıyordu. Maalesef golü yedik. İlk yarının ortalarında oyuna ortak olduk. Duran toplarda zafiyet yaşadıklarını biliyorduk ama yine sonuca gidemedik. İlk yarının son dakikasında da basit gol yedik ve ilk yarıyı 2-0 kapattık. Bizim rakibimiz Kocaeli değil. Bu maçta kaybetsek de kendimizi daha çok geliştirmemiz gerekiyordu. İstediğimiz oyunu ikinci yarı da sergileyemedik. Kocaelispor’u tebrik ediyoruz. Ligden iki takım çekildi, iki takım düşecek. Amacımız ligde kalmak. Sezon sonu ligde kalırsak başarılı olmuş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.