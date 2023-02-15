Kocaelispor - Sakaryaspor maçının tarihiyle alakalı Kocaelispor cephesinden açıklama

Tüm geliri depremzedelere bağışlanmak üzere planlanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçının tarihinin netleşmemesi üzerine Kocaelispor cephesinden açıklama geldi. Açıklamada, ülkede ikinci bir emre kadar sportif faaliyetlerin durdurulmasından dolayı TFF tarafından maç saatine dair kulübe cevap verilmediği belirtildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olup 10 ili etkileyen büyük afetin ardından ezeli rakipler Kocaelispor ve Sakaryaspor, gelirlerin depremzedelere bağışlanacağı dostluk maçı kararı almıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın aldığı kararla ikinci bir emre kadar maçların ileri tarihlere ertelenmesi sebebiyle bu müsabaka da ertelenmek durumunda kaldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Sizlerin de bildiği üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülkemizdeki tüm sportif faaliyetler ikinci bir tebliğe kadar durduruldu. Bu sebeple, Sakaryaspor ile yapmayı planladığımız hazırlık maçının tarihine istinaden, TFF tarafından kulübümüze bir cevap verilememektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, ülkemizdeki sportif faaliyetlerin tekrar başlayabilmesi adına çıkacak yeni tebliğden sonra oynamayı planladığımız hazırlık maçı ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.