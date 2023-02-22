Kocaelispor-Sakaryaspor maçının ardından

Türk futbolunun önemli camialarından, ezeli rakipler Kocaelispor ile Sakaryaspor depremzedeler yararına özel maçta karşı karşıya geldi. Maçtan sonra teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkım yaşayan 11 şehirdeki depremzedelere destek için özel maç yapan Kocaelispor ile Sakaryaspor maçının ardından teknik direktörler duygu ve düşüncelerini paylaştı. Binlerce vatandaşın enkaz altında yaşamını yitirdiği depremle ilgili üzüntülerini dile getiren teknik adamlar bir daha böyle acıların yaşanmamasını diledi. Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, “Çok iyi niyetle organize edilmiş maçtı. Maçın ötesine geçen olaylar oldu. Bu bizim tarafımızdan değil. Tamamıyla fevri bir şekilde bireysel olarak birinin sahaya atlamasıyla. Bunu iki camiaya da mal etmemek lazım. Yaralanan yok. Kocaelispor’a yakışır şekilde ev sahipliği yaptık. Bu maçın amacı depremzedelerimize destek olabilmek, yaralarına merhem olabilmekti. İyi bir taraftar sayısı vardı iki tarafta da. O anlamda da ellerinden gelir depremzedelere ulaştırılacak. Ciddi bir felaket atlattık. Kolay değil. Dünya çapında böyle felaketlerin altından kalkabilecek ülke sayısı azdır. Biz ülke olarak yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Hayatını kaybeden tüm fertlerimizin mekanı cennet olsun. Yaralılara da acil şifa diliyorum. Sağ elin verdiğini sol el görmesin kültürü var bizde. Herkesin yaptığı yardımları Allah kabul etsin. İnşallah hepsi yerine, amacına ulaşmıştır. Bundan sonraki süreçte de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Skor odaklı maç değildi. Kadrodaki bütün oyuncuları kullanmaya çalıştık. Herkesin süre bulması için elimizden geleni yapmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

Taner Taşkın: “Skor hiç önemli değildi”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise maçtan sonra şöyle konuştu: “Kendi adımıza güzel bir dostluk maçı olduğunu düşünüyorum. Son dakikalar tribünde olanların üzerinde durmaya gerek yok. İki takımın da rekabeti gayet iyiydi. Güzel bir hazırlık maçı oldu. Depremzedeler yararına oynanan bir maçtı. Tempoluydu. İki takım da lig maçı gibi oynadı. Skor hiç önemli değildi. Kocaelispor ya da bizim kazanmamız önemli değildi. Çorbada herkesin tuzu olması gerekiyordu. Takımın oyun performansından memnunum.”