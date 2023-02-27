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Kocaelispor-Sakaryaspor maçında depremzedeler için 1 milyon 876 bin 880 TL toplandı
Depremzedelere yardım için oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçından 1 milyon 876 bin 880 TL hasılat geliri elde edildi.
Spor 27.02.2023, 14:05
Depremzedelere yardım için oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçından 1 milyon 876 bin 880 TL hasılat geliri elde edildi.
Geliri depremzedelere bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor - Sakaryaspor maçının hasılatı belli oldu. Kocaelispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, toplam 14 bin 320 kağıt bilet satıldığı ve 1 milyon 876 bin 880 TL hasılat geliri elde edildiği belirtildi. Hasılatın Kızılay ve AFAD’a bağışlanmış olup, dekontların kulüpte bulunduğu ifade edildi.