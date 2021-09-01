Kocaelispor Mevlüt Erdinç’le 2 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni transferi Mevlüt Erdinç’le 2 yıllık sözleşmeye imzaladı.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Forvet bölgesini güçlendirmeyi hedefleyen yeşil-siyahlılar, son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen 34 yaşındaki santrfor Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni sezona çok sayıda transferle giren Kocaelispor, son olarak anlaştığı 16. transferi Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Körfez Burunga Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kocaeilspor Başkanı Engin Koyun, “İyi bir forvet, iyi bir golcü. İnanıyorum ki Kocaelisporumuza çok büyük katkıları olacak. Anlaşmanın kendisi, ailesi ve camiamız adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sezona iyi başlayamadık. Takımımıza, teknik ekibimize ve taraftarımıza inanıyoruz. Takımımızın yüzde 90’ı yeni bir ekip. Biraz sabırlı olduğumuzda, Kocaeli büyük bir camia, bu camianın takımı da gerekeni yapacaktır” dedi.

İmza törenine oğlu ile katılan ve Kocaelispor’a katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Mevlüt Erdinç ise, “Kocaelispor’u küçüklüğümden biliyorum. Fransa’da doğdum ama oradan takip ediyordum. Kocaelispor beni istediğini öğrendiğimde çok özel bir duygu hissettim. İnanın bana şu an çok mutluyum ve sizi mutlu edeceğime de inanıyorum" ifadelerini kullandı.