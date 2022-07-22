Kocaelispor, Mertan Caner Öztürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Kocaelispor, 29 yaşındaki Mertan Caner Öztürk’ü de renklerine bağladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

TFF 2. Lig ekibi, Kocaelispor, art arda transferlerini açıklamaya devam ediyor. Yeşil-siyahlı kulüp, Galatasaray alt yapısından yetişen 29 yaşındaki Mertan Caner Öztürk’ü kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonu İstanbulspor’da geçiren Mertan, 11 lig 2 kupa maçı olmak üzere 13 resmi maça çıkmıştı. Tecrübeli oyuncuyla opsiyon hakkı Kocaelispor’da olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Mertan Caner Öztürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.