Kocaelispor, ilk hazırlık maçını yarın Bayrampaşa ile yapacak

2. Lig ekibi Kocaelispor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın Bayrampaşaspor ile oynayacak. Takımın yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, oyuncuların performanslarını değerlendirecek.

Erteleme maçlarının tamamlanmasının ardından çarşamba günü Antalya’da toplanarak kampa giren 2.Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ile ikinci yarının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Günü kuvvet çalışarak ve tam sahada çift kale maç yaparak geçiren yeşil-siyahlılar, ilk hazırlık maçını yarın 3. Lig ekiplerinden Bayrampaşaspor ile yapacak. Saat 13.00’te Topkapı sahalarında başlayacak karşılaşmada, Mustafa Reşit Akçay’ın birçok futbolcuya forma şansı vermesi bekleniyor. Hazırlık maçını, Başkan Vekili Engin Koyun, Futbol Şube Sorumlusu Vural Yıldız ile yatırım ve Ar-Ge’den sorumlu başkan yardımcısı Ömür Öztürk’ün de takip edeceği belirtildi.