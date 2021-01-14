Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçının ardından

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 14. hafta erteleme maçında Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın ile Hekimoğlu Trabzon Yardımcı Antrenörü Fatih Çardak, açıklamalarda bulundu.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, sahasında oynadığı 14. haftanın erteleme maçında Hekimoğlu Trabzon ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Hekimoğlu Trabzon Yardımcı Antrenörü Fatih Çardak, "Gelmeden önce Kocaelispor’un 4 maçını izledik. Nasıl kazanabileceğimizin detaylı analizini yaptık. Saha şartları elverdiği sürece oyun anlayışımızı sahada sergiledik. Çok değerli rakibe karşı, değerli oyun sergiledik. 3-4 tane net pozisyonu değerlendiremedik. İkinci yarı daha çok kora kor mücadeleyle geçti. Topa daha çok sahip olarak istediklerimizi oyuna yansıtmayı planlamıştık. Rakibin 4-5 maç üst üste oynadığını ve yorgun olduğunu, topun bizde kalmasıyla rakibi daha çabuk oyundan düşüreceğimizi biliyorduk. Futbol pozisyon oyunudur. İhtimalleri arttırmak üzere planlar yapıp bunlar üzerinden hücumları geliştirirsiniz. Sonuca gitmek için ihtimalleri topa sahip olarak artırmak istedik. Bu plan bize maksimum katkı sağladı. İstediğimiz pozisyonları çok net olarak yakaladık. Fakat penaltıya kadar gol atamadık. Futbolda bunlar oluyor. Bu bahane değil. Futbolun yüzde 50’si şans, yüzde 50’si yetenek işi. Şans bugün bizden yana değildi. Rakibimizden çok pozisyonumuz var. Geçiş hücumlarıyla, hızlı hücumlarla bize atak yapacaklarını biliyorduk. Gerekli önlemlerimizi aldık" dedi.

Oyuncuların çok güzel bir reaksiyon gösterdiğini ifade eden Çardak, "30. saniyede gol yemek bir takımın psikolojik eşiğini düşürür. Takımımız çok güzel karakter ortaya koydu ve sonuçta da beraberliği sağladık. Hedeflerimize inşallah ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Erhan Altın: "Sahanın azizliğine uğradık"

Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın ise maça iyi başladıklarını ifade ederek, "30. saniyede de golü bulduk. Baskılı oynadık. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Tek sıkıntımız; bunları değerlendirememekti. Biz kaçırdıkça da rakip direnç sahibi oldu. Ligin iyi organize olan, iyi pas yapan, güçlü takımlarından biriyle oynadık. Onlardan daha fazla pozisyona girdik. Onların da pozisyonları vardı. Sahanın azizliğine uğradık. Burada birkaç gün önce Konya ve Karagümrük çok alelade maç oynadı. 6 puanlık maçtı. Kazanmak istiyorduk. Ama berabere kaldık. Puan, puandır diyoruz. Bir maçımız kaldı. Onu da alıp devreyi bitirip önümüze bakacağız. Bugün her iki takım da yenebilirdi. Maç 1-1 bitti, puanları paylaştık. Hedefimizden şaşmadık" diye konuştu.

"Nokta transferler yapacağız"

Transfer ile ilgili soruları da yanıtlayan Erhan Altın, "Eksik ve olumsuz bölgelere rekabet ortamı oluşturmak adına yapacağımız transferlerle ikinci yarıya daha istekli başlayacağız. Ayrıca korona virüsten dolayı kadromuzu geniş tutmamız lazım. Eksik bölgelerimiz var; santrafor bölgemizde tek Batuhan vardı. Yalnızdı. O bölgeye santrafor aldık. Orta sahada sıkıntımız var. Bugün dikkat edildiyse orta sahada hamle yapamadık. 10, 8 ve 6 numaralara tempolu, iki yönlü oynayan futbolcu almak istiyoruz. Onun araştırmalarını yapıyoruz. Nokta transferler yapacağız" şeklinde konuştu.

"Batuhan Er’in çok büyük değerleri var, bunu takıma vermesini istiyoruz"

Performansı çok eleştirilen Batuhan Er ile ilgili de açıklama yapan Altın, "İyi niyetli, mücadelesini gösteren, takım için mücadele eden evladımız. Elinden geleni yapıyor. Onu kaybetmek değil, kazanmak istiyoruz. Kaybetmek iki dudak arasındadır ama biz onun değerlerini kazanmak istiyoruz. Bunun için de ona süre vermek mecburiyetindeyiz. İyi değerlendirsin istiyoruz. Onda çok büyük değerler var. Bu değerini takıma, taraftara vermesini istiyoruz. Futbolda oyuncular bazen oyundan düşüyor. Onu motive etmek için çabalıyoruz. Bazı maçlarda sorumsuzluklar olabilir. Biraz konsantrasyon eksikliği, dalgınlık yaşıyor. Onları ilerleyen haftalarda gidereceğiz. Terapi yapıyoruz. Sıkıntılarımızı biliyoruz. Sahada gördüğümüz olumsuzlukları her hafta görüp üzerine çalışıyoruz" dedi.

"Haşim’e Fransızım, bilgim yok"

Erhan Altın, 2003 doğumlu genç oyuncu Haşim Arda Sarman’ın gönderilmesiyle ilgili tepkilerin hatırlatılması üzerine, "Haşim’e ben Fransızım. O konuda bilgim yok. Bende sonradan öğrendim. Yönetimden bilgi almalısınız. Benim hiç bilgim yok. Benim dışımda gelişen bir şey" diye cevap verdi.