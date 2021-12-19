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Kocaelispor - Eyüpspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’de Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi.

Spor 19.12.2021, 22:22
Kocaelispor - Eyüpspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’de Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Kocaelispor, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı son karşılaşmada Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik adamlar basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Sakatlıklarımızdan sonra inişli çıkışlı maçlar oynayarak gerek kendimize güvende bazı sıkıntılar oldu. Topluma da bazı mesajları yanlış verdik. Bu maç o nedenle hepimiz için önemliydi. Üstümüzde olan takımlara karşı verdiğimiz reaksiyonları alttaki takımlara çok fazla veremedik. Bunun farkındayız. Mazeret üretmedik. Hiçbir zaman sonuçları bir yere bağlamadık. Dürüst olduk. Sorunun parçası olmak yerine çözmeye çabaladık. Bu maç da öyleydi. Onurlu bir duruşumuz oldu. Futbolcularımızı kutluyorum. Golden sonra özgüven kaybı yaşadık. İkinci yarı verdiğimiz tepki Kocaelispor’a yakışır tepkiydi. Taraftarımızın bir bölümü; iyiyle kötüyü ayırt etmemiz gerek, büyük bir bölümü bize sahip çıkarak takımımızın ikinci yarı başarısında çok büyük pay sahibi oldu. Onlara tek tek teşekkür ediyorum. İyi bir geri dönüş oldu. İnşallah Adana maçında da aynı anlayışı sürdürüp iyi bir sonuçla döneriz dedi.

“Bana niye küfür ediyorsun oğlum, ben senin antrenörünüm”

Yönetime ve teknik ekibe taraftarın istifa çağrısının sorulması üzerine Akçay, “Bu yönetim karanlıktan bu takımı çıkararak iki şampiyonluk yaşattı. Bu insanların içinden çıkan insanlar. Ben yeni tanıdım ama bu kentin tanıdığı insanlar. Başkan ve yöneticiler dürüst, tertemiz insanlar. Bir kuruşun hesabını yapan insanlar. Bu adamlara bu kadar saldırı yapmanın Kocaelispor’u sevmekle hiç alakası yok. Onlar başka bir şeyi seviyorlar ama ne olduğunu bilmiyorum. Ben hizmetkarım. Kocaelispor’un hizmetkarıyım. Çalışkan bir teknik adamım. Çok zeki olmayabilirim. Asla ihanet etmem. Ben 60 yaşındayım. Bir yere yararlı olmayacaksam zaten bunu yaparım. ‘İstifa’ demeye gerek yok. Bana niye küfür ediyorsun, ben senin antrenörüm oğlum. Delikanlı adama yakışır mı? Kocaelispor’u gerçekten seven insanlar bugün bu sonucu almamızı sağladı. Onlara tek tek teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Zafer Turan: “Uzun toplardan sonra ikinci topları alamadık, gol yedik”

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Kocaeli deplasmanı her zaman zordur. Özelikle şampiyonluğa oynadığı dönemlerde bir kat daha zorlaşıyor. Oyunda ilk yarı istediğimiz oyunu oynadık, skoru da bulduk. İkinci yarının başında seyirci desteğiyle 15-20 dakika baskı yiyeceğimiz ide tahmin ediyorduk. Nitekim öyle oldu. Fakat bu baskıyı da kırdık. Sonrasında uzun toplardan sonra ikinci topları almak izim biçin çok önemliydi. İkinci topları rakibin almasından dolayı golü yedik. Maçtan önce Kocaeli deplasmanı ve 1 puan olabilecek bir şeydi. Ama maçın hikayesine bakarsak maçı kazanabilirdik. Ama olmadı. Kocaeli’de bir puan da iyidir“ sözlerini kaydetti.

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