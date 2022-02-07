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Kocaelispor-Boluspor maçının ardından

Spor Toto 1.Lig’in 23.haftasında Kocaelispor sahasında karşı karşıya geldiği Boluspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Spor 07.02.2022, 23:02
Kocaelispor-Boluspor maçının ardından

Spor Toto 1.Lig’in 23.haftasında Kocaelispor sahasında karşı karşıya geldiği Boluspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Kocaelispor, sahasına karşı karşıya geldiği Boluspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımla ilk resmi maçına çıkan Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, bu müsabakadan mağlubiyet beklemediklerinin altını çizerek, "Çok zorlu bir karşılaşma oynayacağımızı söylemiştik. Taraftarımızdan takımımız adına özür dileriz. Böyle bir mağlubiyeti beklemiyorduk. Oyunun başında, ilk yarısında, ikinci yarısında ne yapacaklarımızı çalıştık. Ama sadece skoru yakalayamadık. Oyun olarak istediklerimizi sahaya yansıtmakta iyiydik. İlk gelen top gol oldu. Sonra 1-1’i yakaladık. Maçın son 15 dakikasında 3-4’ü yakalayabilecek pozisyonlarımız var. Kişisel hatadan ikinci golü yedik. Sonrasında maçı kurtarmak için çok çalıştık. Rakibimiz savunma yapıp kontra atakla golü arıyordu. Bunu gerçekleştirdiler. Oyuncularımızın isteğinin 3 puana dönmemesinin oyuncular üzerinde etkisi olacaktır. Biz zorlukları futbolcularımla yeneceğiz. Bunun için buradayız. Eksiklerimiz tamamlandı. Yeni forvetimiz geldi. Cezalılarımız dönecek. Dino da birkaç haftaya dönecek. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtacağız ve puanları alacağız" şeklinde konuştu.

"Taraftarımızla oyuncularımızı barıştıracağız"

Hedef koyarken gerçekçi olmak gerektiğini belirten Altıparmak, "Geldiğimizde kısa, orta ve uzun vadeli planlama yaptık. Gerçekçi olmamız gerekiyor. İlk amacımız bir an önce yukarılara çıkmak. Bu camianın ve kulübün yeri burası değil ama gerçekleri de pas geçmemek gerekiyor. Üst tarafa oynayacak kadromuz var. Ama önce alt sıradan kurtulmamız lazım. Bu işleri daha önce çok fazla yaptık. Bugün şans da bizim yanımızda değildi. Bazen kötü oynayıp kazanacağız. Ama pes etmeyeceğiz, çalışacağız. Bugün üstün oynayan taraftık. Taraftarımıza bizi muhteşem destekledikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca oyuncuların hepsi Kocaelispor forması giyen oyuncular. Herkesten fazla üzülüyoruz. Oyuncular hepimizin oyuncuları. Hepsi Kocaelispor arması taşıyor. Onlara sahip çıkalım. Onlar Kocaelispor’u taraftarımız kadar seviyorlar. Biz hepsini barıştıracağız. Sadece galibiyete ihtiyacımız var. Gelen taraftar sayısını da artırıp hep birlikte yukarılara tırmanacağız" ifadelerini kullandı.

"Artık maç kazanmamız lazım"

Altıparmak, takım içerisinde birlik olacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Boluspor’un ilk golü yan toptan gol oldu. Onun dışında ilk yarı atağı yok. İkinci yarı son bölümlerdeki riske kadar yine çok fazla gelmediler. Deplasman takımının oynayacağı şekilde oynadılar. Biz Kocaelispor’uz. Gittiğimiz her yerde baskılı oyunu oynamaya çalışacağız. Bugün çok alternatifimizin olmaması da etkiliydi. Ama sahaya 11 kişi çıktık. Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımın hepsine teşekkür ederim. Ama bizim artık maç kazanmamız lazım. Büyük takım olarak yapacağımız mücadeleyle kazanacağız. Ben yok, biz var. Takım olgusunu yakalamaya başladık. Böyle olduktan sonra çok maç kazanırız. 13 haftada 4 puan almış bir takımız. Bunun baskısı elbette olacak. Ve hakemlerle ilgili konuşmamayı tercih ediyorum. Bugünkü hakemin de bu ligde ilk maçıydı. Belki onun talihsizliğini yaşadık. Maçın büyük bölümünde hakemin formsuz olduğunu söyleyebilirim. Samed’in pozisyonu net penaltıydı."

Reha Erginer: "Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum"

Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer ise "Maça çıkmadan biraz dezavantajlarımız vardı. Uzun bir ara vardı. 1 ay önce son maçımızı oynadık. Oyun ritmi bozulmuş bir takım vardı. Birtakım sıkıntılar olacağını konuşmuştuk. Göğüsleyecek güce sahiptik. Maça iyi başlamadık sonra dengeyi sağladık. Duran toptan golü bulduk. İlk yarı böyle bitse farkı olabilirdi. Ama golü kritik dakikada yedik. İkinci yarı gitti geldi. Kocaelispor gol de bulabilirdi. Biz de farkı açabilirdik. Bizim için 6 puanlık maçtı. Bu galibiyet bizim geleceğe daha umutlu bakmamızı sağladı. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Maçtan sonra bizi alkışlayan Kocaelispor taraftarına da teşekkür ediyorum” dedi.

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