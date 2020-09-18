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Kocaelispor, Bahattin Köse’yi renklerine bağladı

2. LİG BEYAZ GRUP’TA MÜCADELE EDEN KOCAELİSPOR, 1. LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR’DA KADRO DIŞI KALAN FORVET OYUNCUSU BAHATTİN KÖSE’Yİ 1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYARAK TRANSFER ETTİ.

Spor 18.09.2020, 10:27
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Kocaelispor, Bahattin Köse’yi renklerine bağladı

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da kadro dışı kalan forvet oyuncusu Bahattin Köse’yi 1 yıllık sözleşme imzalayarak transfer etti.

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, golcü forvet ihtiyacı için yeni bir transfere imza attı. Geçtiğimiz sezon 2. Lig’de şampiyonluk yaşayarak 1. Lig’e yükselen Samsunspor’da kadro dışı kalan Bahattin Köse’yi takip eden Kocaelispor, 30 yaşındaki golcü forvet oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gerçekleştirilen transfer ile ilgili Kocaelispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı santrfor Bahattin Köse ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

55 maçta 33 gol

Golcü oyuncu Bahattin Köse, son iki sezonda çıktığı 55 maçta 33 kez rakip fileleri havalandırdı. 30 yaşındaki forvetin, yeşil-siyahlı ekibi gol atma konusunda rahatlatması ve bu sezon takıma katkısının fazla olması bekleniyor.

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