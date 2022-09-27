Kocaelispor-Ayvalıkgücü maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur’nda Ayvalıkgücü Belediyespor’un Kocaelispor’u 4-1 yendiği maçın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur’unda 2. Lig takımlarından Kocaelispor, 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor’u ağırladı. Derince Stadı’nda oynanan karşılaşma konuk ekibin 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi. Ev sahibi takımın teknik direktörü Fırat Gül önemli olanın ligde şampiyonluk yarışı olduğunu kaydederken Ayvalıkgücü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yıkılmazdağ, hem ligde, hem de kupada gidebildikleri kadar ilerlemek istediklerini söyledi.

Fırat Gül: “Elenmeyi göz almıştık fakat farklı olması taraftarı demoralize etti”

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, “Kocaelispor olarak bu sene ligde şampiyon olmak istiyoruz. Kupada da devam etmek; olsa da olur, olmasa da olur diye planlarımız arasındaydı. Kocaeli şehri iki kere kupa kazandığı için kupa konusunda hassas. Bunun da farkındayım. Ama herkes emin olsun ki; bu sene önceliğimiz; tek yollu hedefe kitlenmek yani lige kitlenmek ve şampiyon olmak. Kadro anlamında daha çok, süre bulamayan oyuncularımıza şans verdik. Genç oyuncularımızın neredeyse tamamını kullandık. Herkesin sahada resmi maç performansını görme şansımız oldu. Bu anlamda hanemize artı yazabiliriz. Skor biraz farklı oldu. Elenmeyi göze almıştık fakat bu şekilde farklı olması taraftarı demoralize etti. Fakat ligde şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Şu anda namağlup gidiyoruz. Bunu inşallah sezon sonuna kadar sürdüreceğiz. Tek hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.

“Ligde sallandığımız dönem oldu ama namağlup gidiyoruz”

Ligde mağlubiyet yaşamadıklarına dikkat çeken Gül, "Sallandığımız dönemler oldu. Ama şu an diğer maç skorlarına da baktığınızda şu an hala hedefin içindeyiz, hedefe çok yakınız. İlerleyen haftalarda liderlik koltuğuna geçeceğiz. Tek hedefimiz bu. Taraftar galip gelmek ister, tepki gösterir, haklarıdır ve bu normaldir. Sonuç itibariyle baktığımızda elenmemizin bize artı yazacak tarafları da var. Bazı oyuncularımız beklentimizin altında kaldı, bazıları beklediğimiz gibiydi ve bazıları da beklediğimizin de üstündeydi. Sonuçta biz bir takımız. 30 tane oyuncumuz var. Hepsine önümüzdeki 32 maçta ihtiyacımız olacak. Mümkün olduğu kadar hepsine süre vermemiz, hepsini görmemiz gerekiyor. İlerleyen maçların ne getireceğini bilmiyoruz. Sakatlık var, ceza var veya oyuncuların bazılarında performans düşüklüğü olacak. Alternatif pozisyonda olan oyuncular direkt oynayan oyuncu pozisyonuna geçecek. O yüzden maçın bireysel değerlendirilmesinden ziyade genel hedefe ve büyük resme odaklanmamız lazım” dedi.

“Başkanımız da, yönetimimiz de büyük fedakarlık yapıyor”

Skorda farkın açılmaya başlamasının ardından kulüp başkanı ve yöneticilerinin stattan ayrılmalarıyla ilgili sorulara ise teknik patron Gül, “Yönetimimiz de, başkanımız da gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyorlar. Belki yeri değil ama şu an kulübün geleceğini kurtarmak adına projeler var. Onları da ‘gerçek Kocaelisporluyum’ diyen herkes takip ediyordur. Böyle sonuçlara Türkiye’de çok rastlıyoruz. 3. Lig takımları Süper Lig takımlarını eleyebiliyor. 2. Lig takımı 1. Lig takımını eleyebiliyor. Kupada bunlar olabiliyor. Çünkü herkes rotasyonlu kadroyla çıkıyor. Alınabilecek bir maç mıydı? Evet, alınabilecek bir maçtı. Ama dediğim gibi hedefimiz Kocaelispor’u bir üst lige taşımak. O yüzden burada çok kalmamamız ve yolumuza devam etmemiz lazım” yanıtını verdi.

İstifasıyla ilgili yorum yapmak istemedi

Kulüp başkanı Engin Koyun’un Buca maçının ardından Fırat Gül’ün istifa etmek istediğini ancak bir maç daha şans verdiklerini belirttiği açıklamasıyla ilgili olarak ise teknik direktör Gül, “Bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Biz namağlup devam ediyoruz. Önümüzdeki maçların hepsinde 3 puana takibiz. İlk geldiğim gün de söyledim; bu takım şampiyon olacak. Yeter ki kenetlenelim. Birlikte hareket edelim. Taraftarımız bize destekçi olsun ve çok fazla da olumsuzluklara odaklanmamak lazım” şeklinde konuştu.

“Kendi stadımıza dönmemiz artık elzem”

Derince Stadı’nda üst üste her iki takımın da maç yapmasından dolayı zeminin uygunluğunun azaldığını ve alternatiflerle ilgili çalışma yaptıklarını belirten Fırat Gül, “Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç güne netleşir. Derince Stadı’nın çok ciddi anlamda sıkıntısını yaşadık. Derincespor’un da maçları burada. Biz bugün oynadık, ertesi gün onlar kupa oynayacak. Hafta sonu bir daha biz oynayacağız. Stadımıza dönmemiz elzem hal aldı. Biz oynayan takımız. Oynayan takım da kaliteli ve iyi zeminde oynaması lazım. Zemin oyunu çok etkiliyor. Bu mazeret mi? Değil. Biz işimize odaklanacağız ve kazanmak için nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yıkılmazdağ: "Öne geçersek demoralize olacaklarını biliyorduk"

Ayvalıkgücü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yıkılmazdağ ise maçın ardından “Bizim gibi kulüpler ve gençler için ulusal yayınlar, canlı yayınlar çok önemli. Bunun için teşekkür ederiz. Maça iyi hazırlandık. Kocaelispor’un konumunu da takip ediyoruz. Zor geçeceğini ancak öne geçtiğimizde sıkıntı yaşayacaklarını, demoralize olacaklarını biliyorduk. Ona göre çalıştık. Futbolcularımıza bunu anlattık ve inandırdık. Öne geçmeyi başardık. Sonra da işimiz kolaylaştı. İkinci yarıda da gereken hamleleri yaparak tur atlamayı başardık. Kocaelispor çok iyi bir takım. As oyuncularını oynatmadı, dinlendirdi. Bazılarını sonradan oyuna aldı. Biz de ona göre önlem aldık. Başarılı olduğumuz için mutluyuz. Biz de aynı şeyi yaptık. Bizim için de lig önemli. Hem kupa, hem lig zor. Bugün ilk yarıda, oynamayan 4 oyuncumuza şans verdik. Onlar da başarılı oldu. Hem onları hazırlayıp hem de kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

“Sistem takımıyız. Üç senede 2 mağlubiyetimiz var”

Futbolcular arasında çok fark olmadığına vurgu yapan Yıkılmazdağ, "Sadece lig ve fırsat farkı var. Biz buna inanıyorduk, futbolcularımızı da inandırdık. Arada çok büyük fark olmadığına, rakibi oynatmayıp, mücadele ettiğimiz zaman başarılı olacağımıza inandırdık. Biz sistem takımıyız. 3 senedir lig dahil, 2 tane mağlubiyetimiz var. Devamlı bunun üzerine koymaya çalışıyoruz, rakibe pozisyon vermemeye çalışıyoruz. Bunu bugün de başardık. Kalemize çok tehlikeli toplar da gelmedi. Oyun üstünlüğünü elimize aldık. Üstüne koyarak devam etmek istiyoruz” dedi.

Kocaelispor taraftarının maçın sonunda kendilerini alkışlamalarına ise Yıkılmazdağ, “İyi oynayan takımı herkes takdir ediyor, alkışlıyor. Güzel futbol oynadıktan sonra nerede oynarsanız oynayın taraftar karşılığını veriyor. Hak edeni alkışlıyor” yorumunu yaptı.