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Kocaelispor - Afjet Afyonspor maçının ardından

1 beraberlikle biten maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Spor 28.02.2021, 17:23
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Kocaelispor - Afjet Afyonspor maçının ardından

1 beraberlikle biten maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Maçın kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Tehir maçıydı ve rakibimizi aşağıda tutmak istedik. Strateji maçıydı. Oyun içinde farklı davranışlar geliştirdik ama yine de biz takımımızdan memnunuz. Çünkü; şuan 40 puana ulaştık ve potanın içinde yüzüyoruz. Asla uzaklaşmadık. Altta bir takımı da tuttuk ve ’Biz varız’ diyoruz. Bunlar o kadar kolay şeyler değil. Bütün takımlar ikinci yarı kendini güçlendirmiş, kadrolar güzel. Biz de aynı şekilde. Hiçbir zaman ikinci yarılar ilk yarılar kadar kolay olmaz. Bu zorlukları biliyoruz. Rakibimizi de kutluyoruz. Kora kor mücadele oldu. Onlar da maçı istediler. Biz de cevap verdik. Geldiğimiz noktadan memnunuz. İşin içindeyiz ve bir tarafından tutuyoruz. Umarım sonunu da getiririz" dedi.

"Burak Süleyman kreatif oyuncu"

Akçay, Burak Süleyman’ı neden oyunda tuttuğu ve Batuhan’ın oyunda fazla kalmasının sebebi ile ilgili sorulara yönelik ise, "Bazı oyuncular oyunun sonucuna direkt etki eder. Bir ölü topunuz olur, bir pozisyon oluşturabilir. O nedenle bazı kreatif oyunculara bazı şanslar verir ve beklersiniz. Bizde Burak’ın o beklentileri karşılamasını istiyoruz. Orta sahada top tutmadık değil, tuttuk ancak topların kullanılmasında yani finallere dönüştürülmesinde sıkıntı yaşadık, olabilir. Batuhan’ın oyunda fazla kalmasının nedeni de alternatif olmamasından. Benhur’un sakatlığı, Bahattin’in henüz hazır olmaması durumu var. Hazır olduğunda o da devreye girecek. Elimizdeki malzemeyle strateji geliştiriyoruz. Kocaelispor taraftarını, takımımızı, camiamızı onurlu bir şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Sağ olsunlar takımlarını çok dikkatlice izliyorlar. Bizde onlara layık olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahaddin Güneş: "Kocaelispor Süper Lig’e yakışıyor"

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş ise maç sonu değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Futbolda her türlü sonuç var. Kazanacağız sevineceğiz, kaybedeceğiz üzüleceğiz. Fakat öncesinde şunu belirtmek isterim ki Kocaelispor çok güzel camia. Çok da güzel bir stat yapmışlar. Ambiyansı, atmosferi çok güzel. İnşallah Kocaelispor Süper Lig’de olur. Çünkü oraya yakışıyor. Stadı yapanlara da, devletimize de ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Kazanmamız gereken bir maçtı. Nitekim oyuna iyi başladık. Golü de bulduk. Golden sonra da iyi pas yaptık. 25. dakikadan sonra oyunda üstünlüğü biraz Kocaelispor’a verdik. Ama yediğimiz golde bana göre; oyuncumuza faul vardı. Hakem o pozisyonu devam ettirdi ve golü yedik. Dengeli bir maçtı. Kocaelispor da atabilirdi, biz de atabilirdik. Biz de pozisyon yakaladık, onlar da. Bize de, onlara da 3 puan lazımdı. Sonuç olarak iki takım puanları paylaştı. Kocaelispor’daki hücum hattının bende üçte biri var. 3 oyuncu oynatabiliyorum, dördüncüyü zor bulabiliyorum. Ama Kocaelispor’da bir Bahattin Köse var. Sakat olan Benhur Keser çok iyi oyuncu. Keza Dilaver var. Tahir zaten geçen sezon benim oyuncumdu, çok iyi santrafor. Daha güçlü forvetleri var. Kocaelispor’un hamle şansı daha çoktu. Bizim takımda eksik yerlere oyuncularımızı aldık ve kendimizi bilerek, gücümüz yettiği şekilde oynamaya çalışıyoruz, haddimizi bilerek mücadele ediyoruz."

"Bu grup tam bir ateş hattı"

Tüm maçları tek tek takip ettiğine dikkat çeken Güneş, "Oynadığımız oyundan oyuncunun ve camianın mutlu olması bizi memnun ediyor. Play-off için 8 takım yarışıyor; Çorum, Amed, Ankara Demir, Kocaeli, Hekimoğlu, biz. 4 takım play-offa kalacak. Sonuna kadar devam edeceğiz. Ama iyi oynayarak bir yerlere gelmemiz gerekiyor. İyi oynayıp, keyif aldığımız sürece sonuca gideriz. Manisa FK zaten çıktı, ekonomik olarak da güçlü takım. Bu sene bu grup tam bir ateş hattı. Yukarda da, aşağıda da büyük mücadele var. Allah herkesin yardımcısı olsun, sakatlıksız, kazasız belasız oyuncularımız sezonu tamamlasın. Bütün camialara teşekkür ediyoruz. Afyon camiası bizlere destek verdi. Geldiğimiz zaman küme düşme hattının hemen üstündeydik. Epey maç kazandık. Şanssız maçlarımız da oldu. 90+5’te Ankara Demir’de gol yedik ki sıkıntılı. Çorum maçında 3-4 pozisyonumuz var ki gol olmadı. Bu her camiada olur. Biz güzel bir camiadayız. Atmosferi iyi olan taraftar kitlemiz var. Taraftarımızdan yoksun olduğumuz için sıkıntı yaşıyoruz. Bu başka takımlar için de geçerli. Camiamıza güzel oyun sunabildiysek ne mutlu bize. Sabır her zaman başarıyı getirir. Hedefimize ulaşacağımızı zannediyorum. Daha 13 maç var. Her rakip birbiriyle oynayacak. Sabırla, işimizi daha iyi yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
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