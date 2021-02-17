Kocaelispor - Afjet Afyonspor maçına kar yağışı engeli

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor’un yarın oynayacağı Afjet Afyonspor müsabakası, yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi.

TFF 2. Lig temsilcisi Kocaelispor’un kendi evinde oynayacağı maç, yoğun kar yağışına takıldı. 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, yarın saat 13.00’de sahasında Afjet Afyonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak bekleyişe geçti. Kentte 4 gündür süren yoğun kar yağışının halen devam etmesi sebebiyle yarın oynanacak Kocaelispor - Afjet Afyonspor müsabakası ileri bir tarihe ertelendi.