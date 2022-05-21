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Kocaelispor- Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’de alt lige düşmesi kesinleşen Kocaelispor’un Adanaspor ile oynadığı son hafta maçının ardından teknik adamlar maçı ve sezonu değerlendirdi

Spor 21.05.2022, 22:07
Kocaelispor- Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’de alt lige düşmesi kesinleşen Kocaelispor’un Adanaspor ile oynadığı son hafta maçının ardından teknik adamlar maçı ve sezonu değerlendirdi

Spor Toto 1. Lig’de bitime iki hafta kala ligden düşmesi kesinleşen Kocaelispor, sezonun son haftasında Adanaspor’u ağırladı. Gençleri ve yerli oyuncularıyla maça çıkan Kocaelispor maçtan 4-1 galip ayrıldı. Yönetimin büyük tepki gördüğü maçın ardından oyunu ve sezonu değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Maçla ilgili çok fazla değerlendirme yapacak durumda değiliz. Ama işin sevindirici yanı var; hafta içinde profesyonel yaptığımız 2 oyuncumuz ve sezon içinde profesyonel olan üç oyuncumuz ve A takım kadrosunda olan, forma şansı bulamayan iki oyuncumuzu bugün kullandık. İyi sinyaller verdiler Kocaelispor’un geleceğine dair. Bu sevindirici. Oyunsal anlamda çok fazla değerlendirme yapmak istemiyorum ama oyuncuların gayreti gayet iyiydi. Hafta içi antrenmanlarda yaptıklarımızı hücumda ve savunmada yapmaya çalıştılar. En azından gayret gösterdiler. Birçoğunu da gerçekleştirdiler. Dört gollü güzel bir galibiyet oldu. Galibiyetin çok fazla anlamı olmasa da gençler ve Kocaelispor adına iyi oldu" şeklinde konuştu.

"Detaylar maçın sonucunu belirledi"

Deneyimli çalıştırıcı, "Maçın atmosferi ve rakibin konsantrasyonunun aşağıda olması ve bizim de gayretimizin yüksek, heyecanımızın ve coşkumuzun yüksek olması skoru bizim lehimize çevirdi. Bu detaylar maçın sonucunu belirledi. Daha gergin, atmosferi yüksek final havasında oynadığımız maçlarda gençler böyle performans veremeyebilirdi. O anlamda değerlendirmek lazım. İlk etapta 4 oyuncuyu direkt kullandık, daha sonra oyun içinde hamlelerle hepsini sahaya attık. Ama şöyle bir şey var; genç oyuncuları doğru zamanda, doğru yerde kullanmak lazım. Oyuncuyu hazır olmadan, atmosferi yüksek maçta kullandığınız zaman geleceğine dair travmalar yaşatabilirsiniz. Daha önceki takımlarımda ve yardımcı antrenörlük dönemlerimde de genç oyuncularla yakından ilgilendim. O yüzden geçen oyuncuları doğru zamanda, doğru şartta kullanmak lazım. Oyuncuyu kazanayım derken bir anda kaybedebilirsiniz. Çünkü onların çizgileri çok hassas” diye konuştu.

"Kocaelispor düştüğü yerden kalkmasını bilir"

Sadece kendi dönemiyle ilgili yorum yapabileceğini söyleyen Gül, "Genel sezonu değerlendiremem. Olmadığım yer ve yaşamadığım dönemle ilgili konuşmam doğru olmaz. Kendi dönemimle ilgili; Eyüpspor ile puan ortalamamız aynı. Doğal olarak 7 haftalık süreci ligin tamamına yaysak play-off ortalamasıyla oynamışız. Sonuç itibariyle hiçbir şey değişmeyecek. Kocaelispor büyük bir camia. Düştüğü yerden kalkmasını bilir. Benimle veya başkasıyla. Fark etmez. Bu maçla ligi bitirdik. Gelirken başkanımız Engin Koyun ile anlaştım. Maçtan sonra görüme yapacağım ve yol haritamızı çizeceğiz. Bu camialar, güçlü camialar. Atakta durmasını bilen camialardır. Kocaelispor bunu daha önce gösterdi, bundan sonra da gösterecektir” açıklamasını yaptı.

Sait Karafırtınalar: “Prestij maçıydı. Kaybettiğimiz için üzgünüz”

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise "Biz iki hafta önce ligi bitirdik. Formaliteden öte maç değildi bizim için. Neticede prestij maçıydı. Kazanamadığımız için üzgünüz. Ligde kaldığımız için de sevinçliyiz. Bizim için zor sezondu. Kolay olmadı. İnişli-çıkılı grafik çizdik. Sezon içinde çok eksiklerimiz oldu. Bu süreçte bize destek olan taraftarımıza, başkanımıza ve tüm Adana halkına teşekkür ediyoruz. İnşallah daha iyi şartlar ve daha iyi yerlerde Adanaspor’u görmek istiyoruz. Bu sene de 4 takımın düştüğü sezonda ligde kalmak da başarı. İki maç daha kazanabilseydik belki play-off bile oynardık. O kalitemiz vardı. Ama santraforumuzu, kalecimizi, orta sahamızı, 8 oyuncumuzu kaybettik. Neticede gelinen nokta burası. Bugün için de kaybettik. Rakibimize de saygı duyuyoruz. İnşallah tekrar bu lige geri gelirler. Her ki takımı da mücadele için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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