Kocaeli’de kick boks coşkusu yaşandı

7 Türk devletinden profesyonel sporcuların katıldığı Türkiye Cumhuriyetleri Uluslararası Kick Boks Turnuvası’nın ilki Kocaeli’de gerçekleşti.

7 Türk devletinden profesyonel sporcuların katıldığı Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Kick Boks Turnuvası, Kocaeli’de gerçekleşti. İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonunda düzenlenen turnuva, ilk olma özelliği taşıdı. Turnuva çerçevesinde oynanan 17 maçın 11 tanesi televizyon ekranlarından da canlı yayınlandı. Müsabakalarda Türkiye’den 16, Kazakistan’dan 2, Azerbaycan’dan 5, Tacikistan’dan 2, Kırgızistan’dan 4, Özbekistan’dan 4 ve KKTC’den 1 sporcu ter döktü. Kazananlar kemer ve madalyaların sahibi oldu. Müsabakalara, seyirci de yoğun ilgi oluşturdu.

“İlerleyen yıllarda da devam ettireceğiz”

İlk kez düzenlenen bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda da yapılması için çalıştıklarını belirten Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, “Bu organizasyon ülkemizde ve dünyada ilk olarak yapılmakta. Hakikaten çok iyi maçlar oynanıyor. 7 tane Türk devletinin katılmış olduğu güzel bir şampiyona. İnşallah ilerleyen yıllarda da bu şampiyonları devam ettireceğiz. Bu şampiyonanın şöyle de bir önemi var; dünya federasyonunda yıllık faaliyet programında resmi olma özelliği taşıyor. Bu da bizim ve kick boks açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“En çok yarışmacı Kocaeli’den”

Turnuvanın organizatörlüğünü üstlenen Kocaeli Kick Boks İcra Kurulu Üyesi Vedat Akbulut ise, “Dünyada ve ülkemizde ilk kez yapılan bu organizasyonu Kocaeli’ye taşıdık. Bize nasip oldu. Federasyon başkanımız bu konuda bize çok güvendi, bizi destekledi. Biz de onun yüzünü kara çıkartmayarak bu işi Kocaeli’ye taşıdık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gençlik ve Spor Daire Hizmetleri Başkanı Şemsettin Yıldırım ile çok organize bir şekilde çalıştık. Sağ olsunlar, ne istediysek verdiler. Tüm ekipleriyle 24 saat boyunca yanımızda oldular. Kocaeli’den 3 tane sporcumuz yarışacak. En çok yarışmacı Kocaeli’den. Her ilden bir sporcu aldık ama Kocaeli’de yaklaşık 10 bin lisanslı kick boks sporcumuz var. Sporcularımız çok da başarılı, ‘Biz de varız’ demek istedik. Kocaeli’yi bütün dünyaya duyuracağız” diye konuştu.