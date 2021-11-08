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Kocaeli BŞB Kağıtspor- TED Ankara Kolejliler maçının ardından

Kocaeli BŞB Kağıtspor’un evinde kaybettiği TED Ankara Kolejliler maçının ardından başantrenörler ve sporcular maçı değerlendirdi. Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu, “Şut yüzdesini çok acil yukarı çekmeliyiz” dedi. TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Emrah Benli ise, "Hak ettiğimiz üç maçı da alsaydık şu an bambaşka pozisyonda olabilirdik" şeklinde konuştu

Spor 08.11.2021, 22:10
Kocaeli BŞB Kağıtspor- TED Ankara Kolejliler maçının ardından

Kocaeli BŞB Kağıtspor’un evinde kaybettiği TED Ankara Kolejliler maçının ardından başantrenörler ve sporcular maçı değerlendirdi. Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu, “Şut yüzdesini çok acil yukarı çekmeliyiz” dedi. TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Emrah Benli ise, "Hak ettiğimiz üç maçı da alsaydık şu an bambaşka pozisyonda olabilirdik" şeklinde konuştu

Murat Yolcu: “Acilen şut yüzdesini yukarı çekmeliyiz”

Türkiye Basketbol Ligi altıncı haftasında evinde TED Ankara Kolejliler’e mağlup olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, “Koleji tebrik ediyorum. Son 3 haftadır canımız sıkılmaya başladı. Yüzde 15’lik üçlük yüzdesiyle istediğiniz kadar istediğiniz kişiye kızın edin, olmaz. Sonra maç bir, iki topa gidiyor. Yapacağız, mücadeleye devam edeceğiz. Aynı takım, aynı arkadaşlar bakıyorum; ribaund kafa kafaya, asist de 3-4 fazla. Bu şut yüzdesini çok acil yukarı çekmemiz lazım. 69,70 sayıda 3 maç kaybettik. Bizim acil olarak 72’nin üzerine çıkmamız lazım” dedi.

Emrah Benli: “Hak ettiğimiz 3 maçı kaybetmeseydik”

TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Emrah Benli, “6.haftamızda 2.galibiyetimiz oldu. Kısa bir hazırlık süreci geçirdik. Genç bir takımız. Bir takım şeyleri oturtmamız, çocukların sorumluluğu alması zaman alıyor. Bunları çözmeye başladık. Hak ettiğimizi düşündüğümüz 3 maçı kaybettik. Şu anda bambaşka bir pozisyonda olabilirdik. Ama çalışmaya devam ediyoruz. Çocukları mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Kocaeli’yi de çok iyi mücadele ettikleri için tebrik ediyorum. Bundan sonra da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Mert Ulutaş: "Galibiyetler alacağız, söz veriyorum"

Yaklaşık 34 dakika oyunda kalan ve Kocaeli BŞB Kağıtspor adına 11 sayı kaydeden Mert Ulutaş, “TED Koleji’ni tebrik ederim. Gerçekten yetenekli oyunculara sahip bir takım. Bundan sonraki maçlarında onlara başarılar diliyorum. Hak ettiğimiz yerde değiliz. Biz üst sıraların takımıyız. Kesinlikle savaşmaya devam edeceğiz ve galibiyetler alacağız. Takım adına söz veriyorum” şeklinde konuştu.

Kevin Kasper: "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı"

28 dakika parkede kalan ve 9 sayı kaydeden Kevin Kasper ise, “Çok zorlu bir hafta geçirdik. Geçen hafta çok üzücü bir mağlubiyet aldık. Ondan önce de Bornova mağlubiyetimiz vardı. Zorlu süreçten geçiyorduk. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Hafta boyunca da çok iyi hazırlandık. Bu maçta da galip geldiğimiz için mutluyuz. Bir galibiyet serisine girmek istiyorduk. Bu maçın da bir başlangıç olmasını istiyorduk. Karşı takımı da tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Ama kazanan biz olduk” ifadelerini kullandı.

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