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Kocaeli BŞB Kağıtspor-Sigortam.net maçının ardından

Türkiye Basketbol Ligi’nde ertelenen 14. hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelen Kocaeli BŞB Kağıtspor ve Sigortam.net maçının ardından başantrenörler ve oyuncular maçı değerlendirdi.

Spor 16.01.2022, 18:16
Kocaeli BŞB Kağıtspor-Sigortam.net maçının ardından

Türkiye Basketbol Ligi’nde ertelenen 14. hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelen Kocaeli BŞB Kağıtspor ve Sigortam.net maçının ardından başantrenörler ve oyuncular maçı değerlendirdi.

Ahmet Murat Yolcu: “İkinci yarıyla birlikte hepsini kıracağız”

İlk yarıyı önde tamamladıkları ancak üçüncü çeyrekte geri düştükleri ve 59-67 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı değerlendirmede Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, “Mersin deplasmanında galibiyetle bir başlangıç yaptık. Bu ligin en iyi takımı. Bana göre mutlak favori. Ligin çıkma adayı. Çok ciddi organizasyon. Bugün de organizasyonu evinde ne hale getiriyorsun. Ama sonunu koyamıyorsun. İkinci yarıyla birlikte inşallah olumsuzlukların hepsini kıracağız” dedi.

Atilla Andaç Yapıcıer: “Sert savunmayla rakibi durdurduk”

Sert savunmanın sergilendiği maçta, oyunu lehine çevirerek sonuca giden Sigortam.net’in Başantrenörü Atilla Andaç Yapıcıer, “Bugün bir savunma maçı oldu. İki taraf da sahada inanılmaz mücadele sergiledi. Oyunun belli dönemlerinde her iki taraf da skor bulmakta zorlandı. 3.periyotta kendi oyunumuzu sahaya yansıtabildik. Sertliğe karşı doğru reaksiyon gösterdik. Bulduğumuz 26 sayı ve aldığımız skor avantajını koruyarak son periyotta biraz daha uzun ofanslar oynamaya çalıştık. Skora gidemedik ama sert savunmayla rakibi durdurduk. Oyuncularımı kutluyorum. Kocaeli’yi de tebrik ediyorum. Sert bir takım. Alt sıralardalar ama iyi takım. Geçen hafta aldıkları galibiyet de tesadüf değil. Umarım mücadelelerinin karşılığını alırlar. Bundan sonra da onlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kızıl: “Karar anlarını daha iyi oynasaydık sonuç farklı olurdu”

Maçta yaklaşık 30 dakika süren alan ve 9 sayı kaydeden Mehmet Oğuzhan Kızıl, “Maça iyi başladık. Savunmada sertliği iyi uyguladık. İkinci periyodun sonuna doğru hücumda aksadık ama iyi toparladık. 3.periyoda istediğimiz gibi başlayamadık. Yine de iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. 59-54’te tıkanan bir bölüm vardı, son periyodun ilk beş dakikasında. Orada karar anlarını daha iyi oynasaydık daha iyi bir sonuç olurdu. Biraz daha eksiklerimizi kapatırsak daha iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum. Karşı takımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Cevher Özer: “Kocaeli’ye göre daha tecrübeliydik”

Maçın en skorer oyuncusu olan ve takımının galibiyetine 24 sayılık katkı veren Cevher Özer, “Maçın başında aslında istediğimiz oyunu ortaya koyamadık ama sonrasında toparlandık. İyi bir reaksiyon gösterdik. Herkesin emeğine sağlık bence güzel ve keyifli bir maç oldu. Kocaeli’ye de bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Yaklaşık 6 dakika sayı olmadı. Maç 59-54’te kilitlendi. Maçta böyle şeyler oluyor. İki takım da birbirini zor atışlara sürükledi, iyi savunma yaptı. Biz biraz daha tecrübeliydik. Tecrübemizi kullandık ve işin içinden çıktık” dedi.

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