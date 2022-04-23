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Kocaeli BŞB Kağıtspor- Mersin BŞB maçının ardından

Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) 28. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, sahasında karşılaştığı Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni 70-65 mağlup etti. Maçın ardından iki takım başantrenörleri açıklamalarda bulundu.

Spor 23.04.2022, 23:39
Kocaeli BŞB Kağıtspor- Mersin BŞB maçının ardından

Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) 28. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, sahasında karşılaştığı Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni 70-65 mağlup etti. Maçın ardından iki takım başantrenörleri açıklamalarda bulundu.

TBL’de düşme hattı ile play-off hattını yakından ilgilendiren Kocaeli BŞB Kağıtspor – Mersin BŞB maçının ardından başantrenörler ve oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi. Maçı 70-65 kazanan Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, “Mersin çok kaliteli bir takım. Ligin ilk üçünde olabilecek, oraya oynayabilecek oyuncu topluluğuna sahip. Hagins, EuroLeauge oyuncusu. Collins geçen sene Merkezefendi’yi neredeyse tek başına, o geldikten sonra ivme kazandırıp 16-17 maçı kazandıran oyuncuların başında geliyor. Oyuncularımı oyun planına sadık kaldıkları için tebrik ediyorum. ‘Savunma maçı’ dedik. Hakikaten çok iyi savunma yaptık. 65 sayıda tuttuk, ortalamaları 80’in üzerinde. Çok ciddi savunma yaptık. Çok büyük top kayıpları var. Orayı biraz daha çalışmamız lazım. Kendi aramızdaki pas trafiğini daha çok yapmalı, uzun setleri daha çok oynamamız lazım. Önümüzde 2 tane maç var. Avantaj tamamıyla bize geçti. Maç maç gidip ne olacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.

"Maçın oyun planı savunmada tutmaktı"

Oyuncu seçimleri ve oyun içindeki rotasyonlarıyla ilgili yöneltilen soruları yanıtlayan başantrenör Yolcu, "Kazandığımız seride Eren Beyaz’ın çok büyük katkısı var. ‘Bize ne yardım edebilir?’ arayışındaydık. Biraz daha skorer bulup orayı domine edecek oyuncu bulmamız gerekiyordu. Brady çıktı. Ligin MVP sıralamasında ligin ya birincisi ya da ikincisi. Size’ının küçük olmasından Eren’e çok büyük süreler kalmaya başladı ve bu seriye kadar çok güzel taşıdı. O ara Sertan Sarı’yı ritmden çıkardık; 3 başlattık, mevkiini değiştirdik. Allah razı olsun; ne görev verdiysek gıkı çıkmadan yaptı. Benim proje oyuncum. Çok da değer verdiğim oyuncu. Eren Beyaz gribal enfeksiyon geçirdiği için oynatamadım. Oynatamayınca burası 3 kişiye kaldı. Jamelle Hagins’in olmadığı ve sizelı Uğur ile iki tane sizelı pivotu girdiği zaman da mecbur Sertan’ı bıraktım. Bu da Oğuzhan’ın süresini belli bir yerde azalttı. Ama son 3 dakika dönünce de birden bir fark oluşturup kazandık. Maçın oyun planı savunmada tutmaktı. Çok şükür tuttuk” diye konuştu.

“Yüklenme- dinlenme sürelerini iyi ayarlayacağız”

Takımın play-off maçları öncesinde yorgun görüntü vermesinin ve kadro derinliğinin de göz önünde bulundurulunca hazırlık süreci ve maçlarla ilgili soruları da yanıtlayan Yolcu, “Takım yorgun. 9 kişilik bir rotasyondayım. Başkana ‘Elimden geldiği kadar Kocaelili çocukları hazırlayacağım’ diye söz vermiştim. 3’ü de ilk projemiz olacak. Küçük Eren, Beray, Onur da yetişiyor ve Kerem de geliyor. Genç takımı da tarıyoruz. Diğer takımları da bakacağım. 9 kişi oynuyorum. Faik’in buradaki süresi de belli. 8 tane ana rotasyon var. Bunlar da yorgunluk var güzel tespit etmişsiniz. Ama oyuna gir-çıklarda oyuncuların performansının düştüğüne inan bir antrenörüm. Giren oyuncunun uzun süre sahada kalmasını istiyorum. Bu da play-off’ta avantajımız olacaktır. Sadece dinlenme-yüklenme doğrusunu çok iyi ayarlamamız lazım. O da bizim işimiz” şeklinde konuştu.

Okan Çevik: “İyi bir savunma direnci gösterdik”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başantrenörü Okan Çevik ise “Öncelikle rakip takımı kutluyorum. Onlar maçı kazanarak play-off için önemli bir adım attı. Bizim de matematiksel olarak play-off’a girmek için son şansımızdı. Çok zor da olsa bu maçı kazanmak için sahadaydık. Gerçekten kötü mücadele ettiğimizi söyleyemeyeceğim. İkinci yarının en fazla galibiyet alan takımlarından bir tanesine karşı deplasmanda onları çok uzun süre, maçın son 2 dakikasına kadar 60 sayılarda tutmayı başardık. İyi bir savunma direnci gösterdik. Ama 4.peryotta savunma ribaundunda ve top kayıplarında yaptığımız hatalarla onları biz öne geçirdik ve maçın içerisinde tuttuk. Son 3 pozisyonda da hem defansta, hem ofansta hata yapınca maçı kaybettik. Rakip takımı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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