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Kocaeli BŞB Kağıtspor - Mamak Belediyesi maçının ardından

Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) ev sahibi takımın kazandığı Kocaeli BŞB Kağıtspor-Mamak Belediyesi maçının ardından başantrenörler ve oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor 26.03.2022, 20:48
Kocaeli BŞB Kağıtspor - Mamak Belediyesi maçının ardından

Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) ev sahibi takımın kazandığı Kocaeli BŞB Kağıtspor-Mamak Belediyesi maçının ardından başantrenörler ve oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Türkiye Basketbol Ligi’nde kötü gidişatına son veren ve haftalardır süren çıkışını sürdürerek 36 puanla 8. sıraya yerleşen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, kazandıkları Mamak Belediyesi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Müsabaka öncesinde oyuncularına birinci periyodun sert geçeceğini söylediğini aktaran Ahmet Murat Yolcu, “Marlain Veal eşliğinde inanılmaz bir ivme yakaladılar. ‘Ama ikinci periyottan sonra bize dönecek’ dedim. Nitekim döndü. Çocuklara devre arasında soyunma odasında, ise ‘Ya dizlerinizi kırıp savunma yapacaksınız ya da maç 90 küsüre gidecek. Atabilecek misiniz?’ diye sordum. Çok iyi savunma yaptılar. Çocukları savunmalarından dolayı tebrik ediyorum. Mamak’ı da tebrik ediyorum. Hakikaten Chance Kyler Comanche’nin sakatlığından sonra düşüş yaşasalar da Ormanspor ile birlikte Play-off’un en tehlikeli takımı. Biz haddimizi biliyoruz. Dipten geldik. Yukarı doğru yavaş yavaş tırmanıyoruz. Boyumuzun ölçüsünü biliyoruz. Taraflı, tarafsız herkesin saygısını ve sempatisini kazanıyoruz. Bunun değerini de biliyoruz. Hakem üçlüsü için de; inanılmaz stresli maçı çok güzel şekilde yönettiler. Onlara da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Murat Dikmen: “Comanche’nin yokluğunda 6 maçta 1 galibiyet”

Ligde 37 puanla 6.sırada bulunan Mamak Belediyesi Başantrenörü Murat Dikmen ise “Öncelikle Kocaeli Kağıtspor’u galibiyetlerinden dolayı tebrik ederim. Güzel bir mücadeleydi. Seyir açısından da sert, güzel ve keyifli maç oldu. Seyir açısından gelenler keyifli maç izledi. Mazeret söylemek istemiyorum. Takımın hepsi bu tür şeyler düşünülerek kuruluyor. Bugün içerdeki uzun rotasyondaki oyuncularımızın eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşadık. Özellikle ligin en değerli yabancısı Comanche’nin yokluğu çok etkiliyor ki 6 haftadır bizi yalnız bırakıyor. 6 maçta bir galibiyet aldık. Bu da nerelere geldiğimizi gösteriyor. Yapacak bir şey yok. İnşallah kendisi aramıza döndüğü zaman performansımız yükselecek ve galibiyet alışkanlığımızı yeniden kazanacağız. Ayrıca Kocaeli izleyicisine, yöneticilerine, Darıca’daki herkese teşekkür ediyorum. Güzel Ankara’mızın müzikleriyle bizi uğurladılar” diye konuştu.

Mert Ulutaş: “Özgüvenimizi yakaladık”

Kocaeli BŞB Kağıtspor’da skora 4 sayılık katkısı olan ve oyunda 31 dakika süre alan Mert Ulutaş da “Çok zor karşılaşmaydı. Mamak gerçekten iyi bir takım, iyi bir kadro. Ligdeki yerleri de bunu gösteriyor. Biz de iyi durumdayız. Kazanıyoruz. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Haftaya çok zor bir deplasman maçımız var. Balıkesir’e de kazanmak için gideceğiz. İyiyiz, takım olarak iyi hissediyoruz. İyi çalışıyoruz. Özgüvenimizi yakaladık. Bu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Henüz bir şeyi başarmış değiliz. Maç maç gitmek ve hedefimize ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Utku Yücedağ: “Sakat arkadaşlarımız olsa yenerdik”

Takımına oyunda kaldığı 26 dakikada 13 sayılık skor katkısı veren Mamak Belediyesi’nin kısa forveti Utku Yücedağ ise “Kötü bir süreçten geçiyoruz. Onlar (Kağıtspor) da iyileşme sürecinde. Bu maçta iyi mücadele ettik. Elimizden geleni ortaya koyduk. Sakat arkadaşlarımız burada olsa yeneceğimizden eminim. Şimdi Samsun maçına hazırlanacağız. Onlar da dönecek. Eksiklerimizi kapatıp önümüze güzel galibiyetlerle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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